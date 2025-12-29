Sécurité aéroportuaire : AIBD S.A teste son Plan d’Urgence à Cap Skirring

L’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD S.A) organise, le 29 décembre 2025 , un exercice d’urgence grandeur nature à l’ Aéroport International de Cap Skirring , en vue de tester l’efficacité du Plan d’Urgence Aéroportuaire (PUA) et d’évaluer la capacité de coordination des différents acteurs mobilisés en situation de crise. Dénommé « Ucofo Buyikaab » (éviter la catastrophe), cet exercice s’inscrit dans le cadre de la mise en conformité réglementaire de la plateforme aéroportuaire aux normes et standards de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et de la ferme volonté des plus hautes autorités du Sénégal de mettre les aéroports dans de bonnes conditions de sécurité afin de renforcer l’accompagnement de la stratégie hub aérien.

À cette occasion, l’ensemble des services d’urgence (Police, Sapeurs-pompiers, services de santé) ainsi que les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives locales et toutes les parties prenantes de la sécurité aéroportuaire seront mobilisés. Le Directeur Général de AIBD S.A, Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye, le Secrétaire général de la Haute Autorité des Aéroports du Sénégal (HAAS), le Colonel François Sambou ainsi que plusieurs autorités civiles et locales sont attendus à cet événement.

Selon la Direction générale de AIBD S.A, « l’exercice a pour principaux objectifs de renforcer la préparation opérationnelle, d’améliorer la coordination interinstitutionnelle et de garantir un haut niveau de sécurité pour les usagers, le personnel et les populations riveraines ». Il permettra de simuler une situation d’urgence réelle et d’observer les mécanismes de gestion de crise, d’intervention rapide et de retour à la normale.

Le scénario de l’exercice prévoit l’activation du dispositif d’urgence, la mobilisation progressive des services concernés et la mise en œuvre coordonnée des procédures prévues par le Plan d’Urgence Aéroportuaire. Les équipes d’AIBD S.A, les services de secours, les forces de sécurité, les partenaires institutionnels et les autorités locales y prendront une part active.

L’exercice se clôturera par un débriefing « à chaud » réunissant l’ensemble des intervenants, suivi d’allocutions du Secrétaire général de la HAAS et du Directeur général de AIBD S.A.

Un point de presse sera organisé à l’issue de l’événement.