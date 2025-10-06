Section de Recherches : Pape Malick Ndour sort libre de son audition

Convoqué ce lundi 6 octobre à la Section de Recherches de Colobane, Pape Malick Ndour, ancien ministre de la Jeunesse, est ressorti libre à l’issue de son audition. Son avocat, Me El Hadji Diouf, a indiqué que l’ancien membre du gouvernement a été interrogé sur les événements survenus entre 2021 et 2024, mais qu’il a formellement nié toute implication.

« Mon client a répondu par la négative à toutes les questions qui lui ont été posées concernant lesdits événements », a précisé Me El Hadji Diouf à la presse, soulignant que l’audition s’est déroulée dans le calme et la transparence. Selon la robe noire, trois questions jugées “sans fond” ont été posées à son client.

L’avocat a également rappelé que le pool d’avocats de Pape Malick Ndour a tenu à signaler aux enquêteurs qu’un ancien ministre ne peut être entendu qu’après une mise en accusation par l’Assemblée nationale, conformément aux dispositions constitutionnelles encadrant la responsabilité pénale des membres du gouvernement.

Cette audition, qui s’inscrit dans le cadre d’une enquête sur les violences et tortures présumées de la période 2021–2024, n’a pour l’heure débouché sur aucune mesure restrictive à l’encontre de Pape Malick Ndour. Si l’on se fie à son avocat. L’ancien ministre, qui avait été brièvement interpellé à l’aéroport international Blaise Diagne au cours du week-end, reste désormais libre de ses mouvements, même si l’enquête se poursuit.