Scandale du pétrole : le Khalife de Ndiassane met en garde et appelle au calme

« Le pétrole a déjà mis le feu dans beaucoup de pays. Nous ne devons pas accepter qu’une telle situation se produise au Sénégal. Ces ressources (pétrole et gaz) appartiennent au peuple. Il n’est pas question que cette polémique entre pouvoir et opposition vire au drame. Car ce n’est pas du tout bon pour les populations », alerte le Khalife général de Ndiassane.

Serigne Cheikh Bécaye Kounta, dont les propos sont repris par la presse de ce lundi (Vox Populi, Le Quotidien, Enquête…), se prononçait sur la polémique qui prévaut actuellement au Sénégal avec le scandale présumé sur le pétrole et le gaz. Et d’appelle pouvoir et opposition à la sérénité afin d’éviter au Sénégal ce qu’il est convenu d’appeler la malédiction du pétrole.