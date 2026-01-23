Scandale à l’American DARA Academy : quatre arrestations après des accusations de maltraitance sur des mineurs américains au Sénégal

Une affaire sensible impliquant l’établissement American DARA Academy suscite une vive attention. Selon des informations rapportées par L’Observateur, plus d’une centaine d’enfants américains seraient concernés par de graves dysfonctionnements présumés au sein de cette structure éducative installée au Sénégal.

L’enquête fait suite à une plainte déposée par Patrick Grey, directeur de la sécurité de l’ambassade des États-Unis au Sénégal, après la fuite d’une jeune pensionnaire américaine de l’annexe de l’établissement située à Toubab Dialaw. La plainte évoque de sérieuses allégations d’atteintes à l’intégrité physique de plusieurs élèves mineurs. Toujours selon L’Observateur, quatre enfants âgés de 13 à 16 ans auraient présenté des séquelles physiques présumées, assimilées à des violences répétées. Ces mineurs auraient également fait état de l’existence d’un espace disciplinaire interne surnommé « Magic Room », décrit comme une sorte de cellule de rétention au sein de l’établissement. Ces éléments restent, à ce stade, des déclarations recueillies dans le cadre de l’enquête.

Dans la foulée, la Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar a procédé à l’interpellation de quatre personnes. Elles sont notamment poursuivies pour défaut d’attestation d’ouverture d’un établissement privé au Sénégal, coups et blessures volontaires sur des mineurs étrangers et mise en danger de la vie d’autrui.