Tout savoir sur la visite du FMI à Dakar : dettes cachées, audit et résilience économique

Une mission du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par M. Edward Gemayel, a séjourné au Sénégal du 19 au 26 août 2025. Objectif : examiner les mesures correctrices à mettre en œuvre à la suite du rapport de la Cour des comptes publié le 12 février 2025 et discuter des perspectives d’un éventuel nouveau programme appuyé par l’institution.

Au terme de la visite, M. Gemayel a salué l’attitude des autorités sénégalaises. « L’équipe des services du FMI salue l’engagement des autorités sénégalaises en faveur de la transparence et de la responsabilité budgétaires, à la suite de la divulgation des importantes déclarations erronées qui sont intervenues au cours des dernières années », a-t-il déclaré.

Révision de la dette publique

Les discussions ont notamment porté sur la situation de la dette, profondément réévaluée après un exercice de réconciliation mené par le cabinet d’audit international Forvis Mazars. Selon M. Gemayel, « les autorités ont révisé le stock de dette de l’administration centrale, qui passe de 74,4 pour cent à 111,0 pour cent du PIB à fin 2023. Cette révision reflète principalement des passifs précédemment non déclarés ».

Les chiffres publiés révèlent qu’« à fin 2024, les statistiques révisées indiquent que la dette de l’administration centrale a atteint 118,8 pour cent du PIB ».

Une économie résiliente malgré les défis

En dépit de ce contexte budgétaire délicat, le FMI a reconnu les performances de l’économie nationale. « L’économie sénégalaise a fait preuve de résilience, avec une accélération de la croissance à 12,1 pour cent en glissement annuel au premier trimestre 2025, portée par l’essor du secteur des hydrocarbures à la suite du démarrage de la production sur les champs de Sangomar et GTA », a souligné Edward Gemayel. Toutefois, il a précisé que « la croissance hors hydrocarbures demeure modeste à 3,1 pour cent en glissement annuel, en raison des difficultés persistantes du secteur de la construction affecté par les arriérés de paiement ainsi que les contraintes structurelles dans l’industrie chimique ».L’inflation, pour sa part, « est restée contenue à 0,7 pour cent en glissement annuel en juillet 2025 ».

Mesures correctrices en discussion

La mission a abordé avec les autorités sénégalaises un ensemble de réformes pour renforcer la gestion des finances publiques. M. Gemayel a expliqué : « Celles-ci incluent la centralisation des fonctions de gestion de la dette, le renforcement du rôle du Comité national de la dette publique, ainsi que l’achèvement de l’audit exhaustif des arriérés de paiement lancé par l’Inspection générale des finances le 21 juillet 2025. »

Les parties ont également évoqué « la mise en place d’une base de données centralisée de la dette, des mesures de renforcement des contrôles d’engagement budgétaire et la consolidation progressive des comptes bancaires dans le cadre du Compte unique du Trésor ».

Les discussions se poursuivront dans les prochaines semaines avant la soumission du cas des déclarations erronées au Conseil d’administration du FMI.

Vers un nouveau programme avec le FMI

Le Sénégal a par ailleurs exprimé son intention de solliciter un nouveau programme appuyé par le FMI. À ce sujet, Edward Gemayel a assuré : « Le FMI se tient prêt à accompagner le Sénégal dans la conception d’un programme de réformes ambitieux, aligné sur la stratégie nationale de développement, Vision 2050, et le récent Plan de redressement économique et social, tout en tirant les leçons des conclusions de la Cour des comptes. »

Selon lui, les autorités sénégalaises souhaitent axer ce futur programme autour de quatre priorités :

« le renforcement de la gestion des finances publiques et de la transparence budgétaire ; »

« le soutien à la relance des secteurs stratégiques pour favoriser une croissance inclusive ; »

« le développement du capital humain et le renforcement de l’équité sociale ; »

« le renforcement de la résilience face aux chocs climatiques et aux catastrophes naturelles. »

Ces piliers, a-t-il ajouté, « visent à consolider la stabilité macroéconomique, à renforcer les équilibres budgétaires, à mieux maîtriser l’endettement, et à promouvoir une croissance durable et résiliente ».

Une coopération saluée

Enfin, le chef de mission a exprimé sa gratitude pour la qualité des échanges. « L’équipe des services du FMI remercie les autorités sénégalaises pour leur chaleureuse hospitalité, la franchise des échanges, et leur excellente coopération tout au long de la mission », a-t-il conclu.

Au cours de son séjour, la délégation du FMI a rencontré plusieurs responsables, dont M. Cheikh Diba, ministre des finances et du budget, M. Ahmadou Al Aminou Lo, ministre d’État auprès du président de la République, et M. Boubacar Camara, secrétaire général du gouvernement, ainsi que d’autres hauts responsables et partenaires.