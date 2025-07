Saraya : la gendarmerie démantèle un réseau de proxénétisme à Dambala

La brigade territoriale de la gendarmerie de Saraya (est) a démantelé un réseau de proxénétisme au village aurifère de Dambala, une localité située dans la commune de Missirah Sirimana, dans le département de Saraya, a appris l’APS d’une source sécuritaire, ce lundi.

‘’Nous avons procédé à l’arrestation d’une femme de nationalité nigériane et responsable d’un réseau de proxénétisme et de traite d’êtres humains dans le village d’orpaillage de Dambala’’, a indiqué la même source sécuritaire.

La femme en question avait sous sa coupe quatre jeunes filles nigérianes âgées respectivement de 18, 20 et 22 ans, dont deux sœurs.

‘’L’une des victimes qui travaillait auparavant dans un restaurant à Lagos, avait été approchée par une proche. Cette dernière lui avait promis un emploi mieux rémunéré dans la restauration au Sénégal, avant de la convaincre d’embarquer pour ce pays en compagnie de sa sœur, via le Bénin’’, a expliqué la source sécuritaire.

Elle confie que les jeunes filles auraient vite déchanté après leur arrivée à Dambala.

En lieu et place d’un contrat de travail en bonne et due forme, elles auraient reçu chacune une torche et des paquets de préservatifs.

Le piège s’est refermé sur elles, lorsqu’elles ont découvert qu’il ne s’agissait nullement d’un travail dans la restauration mais bien d’exploitation sexuelle.

‘’Les victimes ont été informées qu’elles devraient se prostituer afin de rembourser chacune une dette de 2 millions 500 mille francs CFA [pour] les frais de voyage sous menace de représailles mystiques’’, a expliqué la source sécuritaire contactée par l’APS.

Elle souligne qu’elles doivent leur salut à l’une d’elles qui a réussi à fuir pour alerter la brigade territoriale de gendarmerie de Saraya.

‘’La descente des forces de l’ordre a permis l’arrestation de l’une des responsables sur place, celle chargée de collecter l’argent et qui selon nos sources secrètes aurait aussi recruté des filles pour son propre compte. La vraie propriétaire du bar serait actuellement au Nigeria’’, a-t-elle poursuivi.

La mise en cause ainsi que le gérant du bar ont été placés en garde à vue dans les locaux de la brigade de Saraya. Ils doivent être déférés au tribunal de grande instance de Kédougou. Les victimes ont été prises en charge par le centre d’accueil Enda Jeunesse Action de Saraya.

Cette énième opération met en lumière l’existence d’un vaste réseau de traite d’êtres humains et d’exploitation sexuelle opérant entre le Nigeria, le Bénin et le Sénégal.

Ce réseau profiterait de la vulnérabilité de jeunes filles et de femmes pour faire de fausses promesses d’emplois dans les secteurs de la coiffure ou de la restauration.

Arrivées à destination, les victimes sont contraintes de s’adonner à la prostitution, sous l’emprise de la peur et parfois de menaces mystiques, selon une source sécuritaire.

Les forces de défense et de sécurité de la région de Kédougou intensifient les opérations de sécurisation des frontières pour lutter contre le banditisme, le trafic des êtres humains et procéder au démantèlement des sites d’orpaillages clandestins, tout en luttant contre l’extrémisme violent et la menace terroriste.