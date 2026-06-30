Sanitaire : Une usine clandestine de confiseries pour enfants démantelée à Mbao

Le Service national de l’hygiène a annoncé le démantèlement d’une unité clandestine de production de « RICO », un produit très consommé par les enfants, notamment aux abords des établissements scolaires.

Dans un communiqué, le Service indique que cette intervention a été menée par les éléments de la Sous-brigade d’hygiène de Mbao, à la suite d’une enquête ouverte après plusieurs signalements sur la consommation de ce produit.

Une descente effectuée ce lundi 29 juin 2026 a permis de découvrir un site de production installé dans un immeuble de trois niveaux. Selon la même source, le propriétaire des lieux, assisté de quatre personnes, exerçait cette activité dans des conditions d’hygiène jugées particulièrement dégradées.

À l’issue de l’opération, les agents ont procédé à l’arrêt de l’unité de production, à la saisie du matériel utilisé et à la fermeture immédiate des locaux.

Le Service national de l’hygiène précise que cette intervention s’inscrit dans le cadre de l’opération « Alerte Hygie », une nouvelle stratégie reposant sur le traitement rapide des alertes citoyennes et des contrôles inopinés sur le terrain afin de mieux protéger la santé des populations.

L’institution annonce également la poursuite de ses opérations de contrôle. Celles-ci porteront notamment sur l’identification et le démantèlement des boulangeries clandestines produisant du pain « tapalapa », ainsi que sur les commerces exposant des sachets d’eau aux rayons du soleil.

Le Service rappelle toutefois que l’autorisation d’implantation des unités de production d’eau en sachet ne relève pas de ses compétences, tout en assurant que les contrôles sanitaires de ces produits ont été renforcés à la lumière des conclusions d’études récentes.