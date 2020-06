Saint-Louis : Tableau Walo laisse éclater sa colère

Les populations de Pikine Tableau Walo de Saint-Louis ont effectué, hier, une sortie au vitriol pour dénoncer la situation de leur terroir. Selon L’AS qui donne l’information, elles dénoncent le déversement des égouts dans le quartier et surtout la prolifération des tas d’ordures. Les jeunes de ce quartier ont déversé leur bile sur les autorités locales. Ils ont battu hier le macadam pour déplorer les conditions de leur localité. Lors d’une action citoyenne, les contestataires signalent que leur quartier est laissé en rade, estimant que cette situation «ne peut plus continuer».

Par la voix de leur porte-parole, Mouhamed Lamine Mbodj, ils fustigent l’inefficacité des opérations de curages de canaux par l’Office national de l’assainissement (Onas) et la canalisation défaillante. Furax, Mbodj signale que les trois mosquées et le poste de santé du quartier sont dans un piteux état. Pour les jeunes, le moment est venu d’agir et de prendre leur destin en main. D’après le porte-parole, dorénavant, ils ne compteront que sur leurs propres moyens parce qu’ils en ont marre des promesses jamais tenues. Bref, ils s’engagent à nettoyer le quartier toutes les quinzaines.