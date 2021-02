Saint-Louis : Une quinzaine d’individus arrêtés pour pédophilie, proxénétisme, viol…

La police de Saint-Louis a interpellé, mercredi, une quinzaine d’individus pour pédophilie, proxénétisme, viol entre autres, a-t-on appris à Rfm. Les mis en cause pourraient être déférés ce jeudi.

Au moins, quatorze (14) personnes soupçonnées de viols répétés, pédophilie et proxénétisme sur une fille de 13 ans, sont en garde à vue au commissariat de Saint-Louis, depuis mercredi. AEMO en action Ces personnes ont été citées par la victime comme auteurs d’actes sexuels et facilitateurs de rencontre qui l’exposaient. La fille de 13 ans n’a dû son salut qu’aux Services de l’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO), dont la diligence des services a favorisé l’ouverture d’une enquête de police. Mis en cause Parmi les adultes retenus par la police, un homme d’âge avancé et deux (2) femmes accusés de proxénétisme. L’enquête se poursuit. Et d’autres noms pourraient allonger la liste des contrevenants. Un polygame gardé à vue dans une affaire de grossesse En attendant qu’ils soient déférés au parquet, cette affaire intervient au moment où dans la Langue de Barbarie, un polygame actuellement en garde à vue est accusé d’avoir engrossé une voisine mineure, dont les parents ont porté plainte. SENEWEB