Saint-Louis : Le débat sur la statue de Faidherbe fait rage

Les commentaires continuent sur le déboulonnement de la statue de Faidherbe qui trône sur la ville de Saint-Louis. L’imam ratib Cheikh Tidiane Diallo a appelé au changement des noms des rues et avenues. Le religieux a aussi demandé à ce que la statue Faidherbe soit déboulonnée. Il a fait la demande lors de la grande prière du vendredi, devant les fidèles. C’est, du moins, ce que rapporte L’AS, dans sa parution de ce lundi, sur ce débat dont le moins que l’on puisse dire est qu’il est encore très loin de connaître son épilogue.

« Ces statues et rues doivent être rebaptisées. Le Sénégal a d’illustres figures qui peuvent prêter leurs noms comme Cheikh Omar Foutiyou Tall, El Hadji Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, Cheikh Moussa Camara et Thierno Souleymane Baal qui ont fait tant de choses pour le pays. Eux, ils méritent que l’on donne leurs noms à des rues, des statues, etc. Mais, prendre un étranger qui, en plus, a tué près de 20 000 Sénégalais en 8 mois, selon le Professeur Iba Der Thiam, et lui donner des noms de quartiers, statue…, cela fait mal », a-t-il dit.