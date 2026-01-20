Sacre des lions de la téranga : Voici la répartition des primes de l’équipe nationale

Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye s’est exprimé à l’occasion de la réception officielle des champions d’Afrique 2025, le président de la République a annoncé une série de récompenses financières et foncières destinées aux différentes composantes de la délégation sénégalaise.

Le Chef de l’État a indiqué avoir offert, au nom du peuple sénégalais et en son nom personnel, une prime de 75 millions de francs CFA à chaque joueur de l’équipe nationale, accompagnée d’un terrain de 1 500 mètres carrés situé sur la Petite Côte.

Les membres de la Fédération sénégalaise de football (FSF) bénéficieront, pour leur part, d’une enveloppe de 50 millions de francs CFA, ainsi que d’un terrain de 1 000 mètres carrés, également sur la Petite Côte.

Les autres membres de la délégation nationale recevront chacun une prime de 20 millions de francs CFA et un terrain de 500 mètres carrés dans la même zone.Par ailleurs, le Président de la République a annoncé l’octroi d’un montant global de 305 millions de francs CFA au ministère des Sports, destiné au paiement de primes pour l’ensemble des agents du ministère. Des terrains seront également attribués aux membres de la délégation ministérielle ayant accompagné l’équipe nationale lors de la compétition.