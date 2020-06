Rumeurs sur la santé de Macky Sall : «le Président n’est pas malade, pas de vacance du pouvoir, ni d’intérim prévu, », rassure Seydou Guèye

Le Chef de l’Etat assure la continuité du travail présidentiel, rassure Seydou Guèye son proche.

Placé en confinement depuis avant-hier soir, Macky Sall continuera à exécuter toutes les taches présidentielles à partir d’un dispositif de télétravail performant installé dans ses bureaux.

Selon le responsable du pôle communication de la Présidence, Seydou Guèye, invité de la Rts, la dématérialisation est devenue une réalité dans le dispositif de télétravail utilisé par le Chef de l’Etat pour assurer ses charges présidentielles.

Et au Palais, il n’est pas question de vacance du pouvoir, ni d’intérim prévu, le travail continue normalement pour le Président et que l’annonce publique faite sur le confinement du Président se veut pédagogique et aussi pour de la transparence avec les sénégalais, relaie SeneCafeActu