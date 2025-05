Route de Saré Thialy : Deux élèves tués dans un accident impliquant un bus scolaire

Un tragique accident de la circulation s’est produit ce samedi 3 mai 2025 à une dizaine de kilomètres de Vélingara, dans la région de Kolda.

Un bus transportant des élèves du Collège d’Enseignement Moyen (CEM) de Saré Coly Sallé est entré en collision avec un camion, faisant deux morts et plusieurs blessés graves, selon un bilan provisoire.

Les élèves, au nombre de trente-cinq (35), étaient accompagnés de leur professeur dans le cadre d’une sortie pédagogique organisée dans le cadre du Projet de Formation Professionnelle et d’Insertion (PFPI). Ils se rendaient à une ferme agricole située à Saré Thialy lorsqu’un choc violent avec un poids lourd a bouleversé la mission éducative en véritable drame.

Les secours se sont rapidement rendus sur les lieux pour évacuer les blessés vers les structures sanitaires les plus proches. Les autorités administratives, éducatives et sécuritaires sont également intervenues pour encadrer la gestion de la situation et accompagner les familles touchées.