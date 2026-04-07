” Roi des arenes: voici la surprenante réaction de la maman de Modou Lo après sa chute….

Ce dimanche, à l’Arène nationale, Sa Thiès a créé l’exploit en battant Modou Lo, mettant ainsi fin à son règne et s’emparant du prestigieux titre de Roi des arènes. Après 7ans de règne, Modou Lô perd sa couronne. La mère de Modou Lo félicite Sa Thiés et réconforte son fils .

« Il est seul contre ses adversaires qui ne cessent de s’en prendre à lui » a déclaré la mère de Xaragn Lo qui a souligné les attaques contre son fils venus de tous bords. Elle a aussi rappelé le palmarès magnifique de son fils, affirmant qu’il a encore des victoires à faire et que tous les habitants des parcelles assainies sont derrière lui.