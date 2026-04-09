Roi Baudoin: les 35 millions FCfa volés, la caissière, son inculpation en plein…mariage

L’affaire du détournement présumé de 35 millions de francs CFA à l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye connaît un nouveau développement. Selon L’Observateur, les deux mises en cause, M. Seye, caissière principale, et M. Fall, prestataire de service, ont été déférées devant le juge d’instruction du deuxième cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Elles ont été inculpées pour association de malfaiteurs et détournement de deniers publics.

Cependant, confie la même source, alors que le parquet avait requis leur placement sous mandat de dépôt, le magistrat instructeur a finalement opté pour un contrôle judiciaire. D’après le journal, des considérations humanitaires et médicales ont pesé dans la décision : la caissière principale souffrirait d’épilepsie, tandis que la prestataire est une jeune mère allaitante à la santé fragile. Fait notable, M. Seye a également célébré son mariage le jour même de son inculpation, ce qui lui a permis de regagner son domicile.

Le pot aux roses a été découvert à la suite d’un changement à la tête de la caisse. La nouvelle responsable, Mme Sy, arrivée de Rufisque, a rapidement détecté des incohérences financières. Un audit mené avec l’appui des inspections des ministères des Finances et de la Santé a confirmé un gap de 35 millions, peu avant la korité.

Le fameux “saut du jour”

Le mode opératoire présumé, qualifié de «saut de jour», consistait à ne pas reverser systématiquement en banque l’intégralité des recettes quotidiennes issues des soins et des examens.

L’enquête, confiée à la Brigade de recherches de Keur Massar après une plainte contre X, se poursuit afin d’établir toutes les responsabilités. Le départ précipité de l’ancien responsable de la caisse, officiellement pour des soins à l’étranger, attire l’attention des enquêteurs.