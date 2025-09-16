Riz du Covid : 2,7 milliards au cœur de l’audition de Mansour Faye

Placé sous mandat de dépôt depuis le 26 mai 2025, l’ancien ministre Mansour Faye a été entendu, hier lundi, par la Commission d’instruction de la Haute Cour de Justice. Cette audition porte sur une affaire présumée de surfacturation liée à l’importation de riz destiné aux ménages durant la pandémie de la Covid-19.

Selon les informations rapportées par le quotidien Source A , M. Faye doit notamment s’expliquer sur un montant évalué à 2,749 milliards de F CFA. Les chefs d’accusation évoqués concernent, entre autres, l’association de malfaiteurs, la concussion, la corruption, la prise illégale d’intérêts, ainsi que l’usage de faux et escroquerie.

Toujours d’après la même source, l’ex-ministre est également poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité.