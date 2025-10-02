Richard-Toll : Un malade décède dans une ambulance à cause des mauvaises routes

Un habitant de la commune de Richard-Toll (nord-ouest) a perdu la vie dans l’ambulance qui devait l’évacuer vers un centre de santé. Les fortes pluies ont rendu les routes impraticables, empêchant le véhicule d’arriver à temps à destination.

Ce drame a provoqué une vive indignation au sein de la population locale. Les habitants ont dénoncé l’état dégradé des routes et ont appelé les autorités à réaliser des infrastructures routières fiables pour éviter de nouveaux drames similaires, rapporte la rfm ce jeudi.