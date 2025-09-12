Revue presse Sénégal: Séduction diplomatique, scandales judiciaires et blocages économiques… entre crises et lueurs d’espoir

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce vendredi 12 septembre 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Gouvernance et Institutions

Le Soleil titre sur un Sénégal “en mode séduction”, mettant en avant les efforts de l’État pour attirer investisseurs et partenaires.

Yoor-Yoor revient sur Ousmane Sonko qui promeut le pays comme destination privilégiée pour les investissements.

Sud Quotidien met l’accent sur la rentrée parlementaire : “L’Assemblée entre en scène”.

Tribune dénonce la perte de 310 milliards par les BTP après l’arrêt de certains chantiers.

Entre volonté affichée de séduire les investisseurs et relance parlementaire, l’État tente de renforcer son image et sa crédibilité. Toutefois, les blocages structurels et les pertes économiques illustrent la difficulté à transformer les ambitions diplomatiques en résultats concrets.

Justice et Affaires sensibles

L’Obs révèle un trou de 2,5 milliards de FCFA qui fragilise la justice.

Les Échos rapportent que le FDR appelle les Sénégalais à descendre dans la rue, pendant que l’ARMP “gifle” la Lonase en invalidant ses procédures.

Rewmi publie une polémique sur la fédération de lutte avec une suspension du processus électoral.

L’AS relaie les dénonciations de l’opposition sur un projet de “parti-État”.

Minée par des scandales financiers, des contestations politiques et des procédures invalidées, la justice reste sous le feu des critiques. Ces dysfonctionnements alimentent un climat de défiance citoyenne et fragilisent davantage l’autorité institutionnelle.

Économie et Société

Quotidien accuse le FMI de “traîner les pieds” dans les négociations.

WalfQuotidien critique les “limites d’une démarche” dans la redéclaration des partenariats économiques.

L’Évidence met en avant un “vaste plan de dotation en matériel”, mais souligne les “défis immédiats” du gouvernement.

Direct News (via d’autres titres) insiste sur les pressions financières et la résilience attendue des populations.

L’Info annonce qu’un chirurgien et son équipe ont fait gagner au Sénégal un jackpot de 7 milliards FCFA grâce à une innovation médicale.

L’économie sénégalaise se trouve à la croisée des chemins : freinée par la lenteur des institutions internationales et des réformes internes, mais portée par quelques signaux positifs, notamment dans l’innovation et la santé. La résilience des populations demeure le socle de la stabilité sociale.

Sports

Record met en avant Krépin Diatta, symbole de résilience et de retour en force.

Stades annonce que Gris Bordeaux et Eumeu Sène font reculer le ministère des Sports.

Rewmi Sports revient sur la suspension du processus électoral dans la fédération de lutte.

Point Actu Sport titre sur la FIFA qui accuse Chelsea de 74 infractions, une affaire qui secoue le football international.

Le sport sénégalais traverse une zone de turbulences institutionnelles, entre tensions dans la lutte et bras de fer avec le ministère. Mais des figures comme Krépin Diatta rappellent que le sport reste aussi un vecteur d’espoir et de dépassement collectif.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.