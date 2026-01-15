Revue presse Sénégal : Entre Victoire des Lions, débats judiciaires et attentes citoyennes au cœur de l’actualité

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce jeudi 15 janvier 2026 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et affaires judiciaires

Les Échos, Source A, Tribune, L’Info et Le Point évoquent les déclarations du procureur et les débats autour de l’immunité parlementaire.

Certains titres parlent d’un dossier qui « secoue le débat public », d’autres soulignent les zones d’ombre et les conséquences politiques possibles.

L’actualité judiciaire, dominée par le dossier Farba Ngom, rappelle que la justice suit son propre tempo, indépendant de l’émotion collective. Les débats autour de l’immunité parlementaire et des responsabilités publiques soulignent l’enjeu central de l’égalité devant la loi, attendue par une opinion de plus en plus vigilante.

Gouvernance et Institution

Le Point et Direct News soulignent les prises de position du président Bassirou Diomaye Faye, notamment sur la justice et les attentes citoyennes.

Face à une opinion mobilisée et exigeante, les autorités sont appelées à faire preuve de cohérence et de clarté. La crédibilité de l’action publique repose désormais sur la capacité des institutions à concilier stabilité, transparence et respect des principes de l’État de droit.

Sport

La presse nationale est quasi unanime : Sadio Mané est le grand héros de la qualification du Sénégal en finale. Après la victoire face à l’Égypte (1-0), les quotidiens célèbrent une performance historique et une domination assumée des Lions.

Enquête titre sans détour : « Merci Sadio ! », saluant l’homme providentiel.

Les Échos parlent d’un Sénégal sauvé et porté par son capitaine.

BS, Yoor-Yoor, Sud Quotidien, Le Soleil, Record et Tribune rivalisent d’éloges, évoquant un Sadio Mané « phénoménal », « pharaonique », voire « surhumain ».

WalfQuotidien résume l’émotion nationale : « Un peuple, un but, une finale »

Le Quotidien parle d’un Sénégal « à un match de la deuxième étoile ».

Point Actu Sport et Rewmi Sports insistent sur la nécessité de rester concentrés et d’aller « jusqu’au bout ».

La qualification du Sénégal en finale consacre une génération arrivée à maturité. Portés par un Sadio Mané décisif et un collectif discipliné, les Lions confirment leur statut de référence continentale. Mais l’histoire n’est pas encore écrite : la finale impose lucidité, rigueur et continuité dans l’effort.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.