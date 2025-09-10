Revue presse Sénégal: Entre turbulences politiques et unité sportive, le Sénégal en équilibre fragile

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce mercredi 10 septembre 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Gouvernance et Justice

Indépendance de la justice mise en doute : Tribune évoque de fortes pressions et des affaires sensibles qui mettent à l’épreuve la crédibilité du système judiciaire.

Affaires et scandales financiers : Libération rapporte que l’ASER réclame 2,241 milliards FCFA à Askia, tandis que L’Évidence dénonce une ambiance délétère liée à des soupçons persistants dans la gestion publique.

Perceptions d’injustice : Les Échos revient sur les cas Badara Gadiaga et Abdou Nguér, symbole de lenteurs et frustrations judiciaires.

Droits humains et indignation sélective : Yoor-Yoor et Direct News soulignent l’affaire Farba Ngom et les contestations autour des positions de la société civile et de la CNDH, marquées par des réactions jugées “à géométrie variable”.

La justice sénégalaise traverse une zone de turbulences où s’entremêlent soupçons de pressions politiques, lenteurs judiciaires et scandales financiers, ce qui alimente une défiance croissante des citoyens vis-à-vis des institutions.

Économie et Société

Nutrition et santé publique : Rewmi tire la sonnette d’alarme : 87 % des aliments seraient malsains selon une étude, ce qui alimente le débat sur la sécurité alimentaire et les pratiques de consommation.

Vie chère et pauvreté : Vox populi cite la pauvreté comme “ennemi le plus redoutable de la démocratie”, en soulignant l’urgence d’agir pour protéger les couches vulnérables.

Gestion publique : Le Soleil parle d’un État “en toute maîtrise”, tentant de montrer une gouvernance plus stable et méthodique malgré les secousses.

Malgré le discours officiel d’une gouvernance “en maîtrise”, la cherté de la vie et l’alerte sur la qualité des aliments rappellent l’ampleur des défis quotidiens auxquels fait face une grande partie de la population.

Société civile et politique

Pressions politiques : Direct News titre sur les partisans d’un leader dénonçant un “otage politique”, symbole des tensions persistantes entre opposition et pouvoir.

Engagement citoyen : Plusieurs journaux interpellent l’État et les acteurs sociaux sur leurs responsabilités dans un climat de méfiance généralisée.

Le jeu politique demeure sous tension, marqué par des accusations croisées et une société civile qui peine à incarner une posture équilibrée, renforçant l’idée d’une démocratie fragilisée.

Sports

Victoire éclatante : Sud Quotidien, Record, WalfQuotidien et Le Quotidien saluent la large victoire des Lions face aux Léopards de la RDC (3-2), qualifiée de “renversante”.

Cap sur le Mondial 2026 : Rewmi Sports et Stades insistent sur le fait que cette victoire rapproche le Sénégal d’une qualification pour la Coupe du monde, confirmant la solidité de l’équipe.

Élan national : EnQuête parle de passage “de l’enfer à l’extase”, image d’un peuple galvanisé par son équipe nationale.

Les Lions, en enchaînant les performances de haut niveau, apparaissent comme un facteur d’unité nationale, redonnant fierté et espoir à un peuple souvent éprouvé par les difficultés sociales et politiques.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.