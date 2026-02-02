Revue presse Sénégal : entre tensions politiques, fracas judiciaires et malaise social

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce lundi 02 février 2026 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Sud Quotidien parle d’« UNE FRACTURE IDÉOLOGIQUE EN CAUSE », évoquant les divergences profondes entre les acteurs majeurs de la coalition au pouvoir, notamment entre Ousmane Sonko et certains de ses alliés historiques.

Point Actu annonce « L’HEURE DES GRANDES MANŒUVRES AU PS », signe que les partis traditionnels cherchent à se repositionner face au nouvel échiquier politique.

Le Point révèle que « 13 anciens présidents de groupes parlementaires se mobilisent », montrant que l’ancien régime tente de garder une capacité d’influence.

Dans le même registre, L’As barre à sa Une : « LE NEVEU DU PRÉSIDENT WADE DÉFÈRE EN JUSTICE », preuve que le clan Wade reste au cœur de l’actualité politique et judiciaire.

Enfin, Yoor-Yoor s’intéresse à la stratégie de défense de l’ancien président Abdoulaye Wade avec un titre fort : « L’arsenal juridique qui menace Doudou Wade », laissant présager une bataille politico-judiciaire tendue dans les jours à venir.

La scène politique sénégalaise reste dominée par les luttes d’influence, les repositionnements stratégiques et les rivalités internes. Entre fractures idéologiques au sein du pouvoir, retour en force des anciens acteurs politiques et manœuvres de l’opposition, l’atmosphère demeure tendue. Les prochains mois s’annoncent décisifs, avec un bras de fer permanent entre acteurs traditionnels et nouvelle gouvernance.

Justice et Affaires judiciaires

Bés Bi évoque « SONKO-MAME MBAYE : L’ESCALADE JUDICIAIRE », signe que plusieurs dossiers sensibles restent pendants et continuent d’alimenter les débats.

Libération parle d’« HORREURS EN SÉRIE À DIAMNIADIO », mettant en avant une affaire criminelle qui secoue l’opinion publique.

L’Info titre sur « LA PEUR S’INSTALLE DANS LES BUS TATA », révélant une insécurité grandissante dans les transports publics après des incidents graves.

Le front judiciaire s’impose comme l’un des principaux terrains d’affrontement du moment. Affaires sensibles, escalades procédurales et dossiers à forte charge politique rythment l’actualité. Entre insécurité grandissante et contentieux politico-judiciaires, la justice se retrouve plus que jamais au cœur des débats publics et des préoccupations citoyennes.

Economie et Social

Le Quotidien affiche : « UN PAYS SOUS LE JOUG DES IMPÔTS », dénonçant la pression fiscale croissante qui pèse sur les ménages et les entreprises.

WalF Quotidien parle de « Duel à distance » entre acteurs économiques et politiques, preuve d’un dialogue de sourds persistant.

Les Échos informe que « MAME MBAYE NIANG RÉCLAME 500 MILLIONS À SONKO ET SA FAMILLE », une affaire qui mélange politique, finances et justice.

Du côté social, La Poste s’écroule titre alarmiste du journal L’As, qui évoque les difficultés structurelles d’une entreprise publique en crise.

Sur le plan économique et social, les inquiétudes persistent. Pression fiscale, difficultés des entreprises publiques et cherté de la vie alimentent un climat social fragile. Les ménages comme les acteurs économiques expriment un malaise profond, révélateur d’une conjoncture tendue où les attentes de réformes et de mesures fortes se font de plus en plus pressantes.

Sport

Plusieurs journaux dont Record et Stades reviennent sur la décision de la Fédération sénégalaise de football de ne pas faire appel des sanctions infligées par la CAF.

Sport parle du « GROS IMBROGLIO SUR L’ORGANISATION DE LA CAN FÉMININE AU MAROC », montrant que le football africain reste secoué par des querelles d’organisation.

À l’international, Sports+ annonce que « CHELSEA CASSE LE PRÊT DE MAMADOU SARR »,

tandis que Record salue la performance de Bamba Dieng, en grande forme en Ligue 1.

L’actualité sportive est partagée entre performances individuelles encourageantes et polémiques institutionnelles. Les sanctions de la CAF, les débats autour de l’organisation du football africain et les mouvements de joueurs à l’international montrent un secteur en pleine agitation. Malgré tout, les sportifs sénégalais continuent de briller et d’entretenir l’espoir.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.