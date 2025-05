Revue presse Sénégal : entre tensions politiques, crise sociale et espoirs de renaissance

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce samedi 10 Mai 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Sud Quotidien / Le Quotidien / Source A / L’Info / Tribune / L’AS / POP / Les Échos :

L’actualité est marquée par des tensions autour du dialogue politique. L’APR (parti présidentiel) rejette le processus ou le boycotte, évoquant des raisons stratégiques et de désaccord.

Le président Macky Sall et d’autres figures politiques comme Cheikh Guèye tentent de maintenir un cadre démocratique, mais les dissensions dominent.

Libération / Tribune : Des révélations sur des figures politiques et administratives renforcent le climat de méfiance au sein du gouvernement.

WalfQuotidien : Le dialogue national est perçu par certains comme une mise en scène ou une stratégie politique déguisée, révélant une défiance accrue envers les institutions.

Le climat politique reste crispé, dominé par la défiance et les blocages. Le dialogue national, censé apaiser les tensions, devient lui-même un objet de discorde. Le manque de consensus révèle un paysage politique polarisé à l’approche des élections, rendant toute issue consensuelle incertaine.

Économie et Société

Direct News / EnQuête / L’Évidence : Des alertes sérieuses sur le système de santé, notamment la situation critique des hémodialysés et cancéreux. L’État est interpellé sur l’urgence sanitaire.

Journal Dubaï / WalfQuotidien : L’économie est analysée sous l’angle d’une dégradation structurelle : pauvreté, dette, mauvaise gouvernance. Une autopsie d’un cancer économique est mise en avant.

Le Soleil : Quelques signaux positifs avec les avancées dans le numérique, montrant une volonté de renforcer la souveraineté technologique du Sénégal.

Rewmi / Source A : Des faits divers préoccupants (violences policières, insécurité scolaire, trafics) témoignent d’un climat social tendu.

Les crises sociales s’intensifient, avec un système de santé sous pression et une économie marquée par des inégalités persistantes. Le progrès numérique, bien que notable, reste insuffisant face à l’urgence des défis quotidiens. Le fossé entre ambitions nationales et réalités locales semble s’élargir.

Justice et Sécurité

Libération / L’AS / Source A : Des affaires judiciaires continuent d’alimenter la chronique, notamment des accusations contre des policiers, des responsables politiques, et des faits de corruption.

Tribune / Rewmi : L’éducation et la sécurité des jeunes sont aussi menacées par des cas de disparition ou d’exploitation, soulignant des failles dans la protection de l’enfance.

La justice et la sécurité souffrent d’un déficit de confiance. Entre affaires de corruption, violences policières et failles dans la protection des jeunes, l’État de droit est mis à l’épreuve. La population réclame plus de transparence, d’équité et de protection.

Sport

Record / Rewmi Sports / Tribune Sport / Cauris d’Or :

Le sport reste un facteur d’unité et d’enthousiasme : Le Sénégal connaît ses adversaires pour l’Afrobasket 2025. L’équipe nationale féminine est proche d’une finale importante. Xabi Alonso annonce son départ du Bayer Leverkusen, créant du suspense en Europe.



Le sport reste un levier d’unité nationale et d’image positive à l’international. Les performances des équipes nationales, notamment féminines, suscitent fierté et espoir. Dans un contexte tendu, le sport apparaît comme une respiration collective et une source de résilience sociale.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.