Revue presse Sénégal : entre tempêtes judiciaires, flou politique et fiertés sportives

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce jeudi 22 Mai 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Le Soleil évoque un président à l’écoute de la société civile.

Point Actu souligne une volonté de discussion élargie à cette dernière, alors que Tribune questionne la loyauté de l’Assemblée vis-à-vis du peuple.

Le Point consacre sa Une à Adama Barrow, président gambien, dans une perspective d’intégration régionale, signe de diplomatie active.

Direct News interroge l’absence de cap avec un titre provocateur : « Y a-t-il un pilote dans l’avion ? »

La gouvernance semble osciller entre ouverture et incertitude stratégique. Si les signaux de dialogue sont visibles, des interrogations fortes persistent sur la lisibilité de l’action publique, dans un contexte où la demande sociale de redevabilité et d’unité est plus forte que jamais.

JUSTICE

Affaire Sophie Gladima : Une grande majorité des titres (Sud Quotidien, Yoor-Yoor, L’AS, WalfQuotidien, Libération, EnQuête…) reviennent sur l’incarcération de l’ex-ministre Sophie Gladima, liée à une affaire de détournement présumé. Cela illustre une intensification de la lutte contre l’impunité, mais également une forte polarisation de l’opinion.

Libération met à nu un braquage de plus de 7,863 milliards, alimentant l’indignation.

Les Échos et Le Quotidien évoquent d’autres dossiers sensibles, avec des enjeux politiques et économiques majeurs.

Source a parle de “film d’une audience”, renforçant le caractère théâtral de certains procès.

La justice est aujourd’hui à la croisée des chemins : instrument d’assainissement ou arme politique, elle capte l’attention d’un public avide de transparence. Toutefois, l’emballement médiatique autour de certaines affaires confère à ces dossiers une dimension de “justice-spectacle”, risquant d’éroder la sérénité des institutions.

Social et Libertés

Yoor-Yoor dénonce la banalisation des féminicides, dans un dossier alarmant : « Quand le foyer devient un mouroir pour la femme ».

L’AS parle d’un « gap de 400 mille moutons » à combler à l’approche de Tabaski, révélateur d’un déséquilibre économique en période cruciale.

Liberté de la presse et expression populaire : Bien que moins marquée cette fois-ci, les tensions politiques rejaillissent sur les figures publiques et les médias. Tribune et Sud y font des allusions indirectes.

La société sénégalaise montre des signes de fragilité sociale croissante, entre violence de genre, précarité économique et tensions liberticides diffuses. Le tissu social appelle à des réponses profondes, au-delà des réactions ponctuelles.

Sports

Record, Rewmi Sports, Sport, et Point Actu Sport glorifient la victoire de Pape Matar Sarr avec Tottenham en Ligue Europa : une fierté nationale et symbole d’ascension méritée.

Tottenham, une renaissance : Le club anglais est à l’honneur pour son premier titre depuis 2008, largement salué dans la presse.

Le football reste un vecteur puissant de cohésion sociale et de projection positive, en particulier pour une jeunesse en quête de reconnaissance. Ce succès rappelle que l’excellence sénégalaise existe et rayonne, bien au-delà des frontières.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.