Revue presse Sénégal : Entre rigueur économique, justice attendue et ferveur sportive, le Sénégal à l’épreuve

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce vendredi 16 janvier 2026 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Gouvernance et Action publique

WalfQuotidien évoque la Commission nationale, présentée comme un maillon fragile de la gouvernance actuelle.

Rewmi révèle que les députés ont démarré les audits, signe d’une volonté affichée de contrôle parlementaire.

Point Actu insiste sur l’appel à la sérénité lancé par les autorités dans un contexte jugé sensible.

La volonté de réforme affichée par les autorités se heurte aux réalités de l’exécution et de la coordination institutionnelle. Dans un contexte sensible, la sérénité prônée par le pouvoir devra s’accompagner de clarté, de redevabilité et de résultats visibles pour restaurer durablement la confiance citoyenne.

Économie et Finances publiques

L’AS met en avant la performance de la DGID, qui annonce une collecte de près de 3 000 milliards de FCFA, un record salué par certains mais interrogé par d’autres sur la soutenabilité fiscale.

Le Quotidien parle de « rebrique à Sonko », évoquant les enjeux liés à la restructuration de la dette et aux équilibres macroéconomiques.

Enquête s’interroge sur le grand paradoxe entre croissance affichée et difficultés persistantes sur le terrain.

Les performances annoncées par l’administration fiscale traduisent une dynamique de mobilisation des ressources, mais elles posent avec acuité la question de l’équité fiscale et de l’impact réel sur le quotidien des populations. La soutenabilité économique ne se mesure pas uniquement aux chiffres records, mais à leur traduction concrète en services publics et en amélioration du pouvoir d’achat.

Justice et affaires judiciaires

Yoor-Yoor s’interroge : « Pourquoi l’État se resserre sur Farba Ngom ? »

Les Échos, Tribune et L’Info reviennent sur les procédures en cours, les enquêtes ouvertes et les débats autour de la reddition des comptes.

Libération relate un fait divers glaçant, rappelant la brutalité de certaines réalités sociales.

L’intensification des procédures judiciaires nourrit l’espoir d’un État plus rigoureux, mais elle impose une vigilance accrue quant au respect des principes d’équité et d’indépendance. La crédibilité de la justice se jouera dans sa capacité à traiter les dossiers sensibles avec la même rigueur, quels que soient les profils concernés.

Société et Education

L’Évidence met en lumière la colère dans le secteur éducatif, notamment contre certaines nominations jugées inappropriées.

Sud Quotidien et Direct News évoquent des tensions sociales persistantes, entre indignation citoyenne et attentes non satisfaites.

Les tensions observées dans les secteurs sociaux et éducatifs révèlent un malaise persistant, alimenté par des perceptions d’injustice et de manque de transparence. La réponse institutionnelle devra aller au-delà des annonces pour rétablir le dialogue et répondre aux attentes légitimes des citoyens.

Sport

Record, Rewmi Sports et Point Actu Sport annoncent l’arrivée imminente des Lions à Rabat.

La question des billets, parfois revendus jusqu’à 5 millions de FCFA, choque et fait débat.

La presse sportive reste confiante : l’avantage psychologique serait du côté du Sénégal.

À l’approche de la finale, l’enthousiasme populaire contraste avec les dérives observées autour de l’organisation et de l’accès aux billets. Le parcours des Lions reste un puissant facteur d’unité nationale, mais il rappelle aussi la nécessité d’une meilleure gouvernance du sport africain.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.