Revue presse Sénégal : entre réformes annoncées, scandales persistants et fractures sociales

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce lundi 26 Mai 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Promesse de réformes politiques : Le Soleil titre sur l’engagement d’un cadre politique rénové, marquant une volonté de transformation institutionnelle.

Dialogue et divisions : Direct News, WalfQuotidien, Le Quotidien et POP mettent en lumière les fractures persistantes au sein de la classe politique malgré les appels au dialogue. Les Échos soulignent même une division plus profonde que jamais.

Acteurs ciblés : Amadou Bâ reste sous les feux de la critique, tant dans WalfQuotidien que L’Info. Yoor-Yoor évoque le “jour de vérité” pour Mansour Faye, sur fond d’enquête financière et de gestion contestée.

La scène politique est marquée par des intentions de réformes, mais confrontée à une méfiance généralisée et une fragmentation accentuée des camps politiques.

Justice

Libération dévoile des opérations suspectes sur 40 milliards FCFA.

Rewmi et SourceA reviennent sur les conditions de gestion de certains ministères, pointant des manquements graves.

Mansour Faye sous pression : Mentionné dans Rewmi, Yoor-Yoor et L’Observateur, il est au cœur d’une polémique sur la cautionnement d’un montant élevé, ajouté à un accident grave qui relance les débats sur la gouvernance.

La justice et les organes de contrôle intensifient leurs investigations sur la gestion des deniers publics, ce qui renforce l’idée d’une gouvernance fragile.

Société et Drames

POP, L’Observateur et Les Échos rapportent un week-end meurtrier à Touba (effondrement), avec plusieurs décès et blessés.

Les Unes dénoncent le manque de prévention et les carences en infrastructures.

Le boycott (économique ou citoyen) semble faiblir (EnQuête).

Sud Quotidien évoque les défis liés à la sécurité dans les entreprises militaires.

La société sénégalaise traverse des épreuves lourdes, mêlant tragédies humaines et frustrations socio-économiques dans un contexte d’instabilité.

Économie et Finances

SourceA parle de “lundi de toutes les possibilités”, laissant entendre des enjeux économiques critiques.

L’Info signale que les conditions de gouvernance restent floues.

Les difficultés financières et la gestion contestée des ressources ravivent les critiques sur la transparence et l’efficacité du pouvoir en place.

Sport

Le Jaraaf reprend la tête du championnat après une défaite de Gorée (Record, Stades).

Le DSC aussi en progression.

Manchester City, Chelsea, Newcastle se qualifient pour la C1 (Point Actu Sport).

Rewmi Sports se penche sur les performances des Lions à venir contre l’Irlande et l’Angleterre.

Le football, local et international, reste un moteur d’émotions collectives, entre fierté nationale et performances attendue

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.