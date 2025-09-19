Revue presse Sénégal : entre pressions financières, tempêtes judiciaires et souffle sportif

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce vendredi 19 septembre 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Le Soleil : « L’Assemblée nationale valide », marquant l’adoption des textes stratégiques du gouvernement .

Yoor-Yoor : « Déthié Fall : moteur du Plan de Redressement Économique et Social », insistant sur son rôle clé.

WalfQuotidien : « Recherche effrénée de financements », signe de la pression budgétaire.

Les Échos : « Les vérités crues de Déthié Faye », un ton de franchise sur les défis.

La gouvernance est mise sous tension par la quête de financements et la recherche de crédibilité, avec un exécutif qui affiche discipline et cap réformateur.

Justice et affaires judiciaires

Libération : « Le PJF frappe au cœur de la Sci Cts », nouvelle opération de lutte anticorruption.

EnQuête : « La malédiction des héritiers », sur les successions sources de litiges.

Sud Quotidien : « La Cour suprême clôt le dossier », concernant Barthélémy Dias.

Direct News : « La chute du guerrier », en référence à un revers judiciaire ou politique d’un leader.

La justice occupe le devant de la scène avec une intensification des affaires financières, des arbitrages sensibles et des règlements définitifs sur des dossiers emblématiques.

Économie et Finances publiques

Le Quotidien : « Le Sénégal proche du 4ème sous-sol », allusion aux ressources minières et à leur exploitation.

L’Évidence : « Le grand public confiné à de petits directeurs », critique sur l’efficacité des réformes.

Source A : accent sur la traque des biens mal acquis.

L’économie balance entre espoirs de nouveaux revenus (mines, financements) et critiques sur la gouvernance financière, accentuant le besoin de transparence.

Société et Faits divers

Vox Populi : drame migratoire avec la pirogue chavirée au large.

L’Obs : « Ibrahima Ba, la garde à vue et la zone d’ombre des 30% », révélant les soupçons financiers.

EnQuête et Sud Quotidien : focus sur les inondations et leurs impacts sociaux.

La société reste traversée par des crises : drames migratoires, soupçons financiers et catastrophes climatiques, renforçant un climat d’incertitude et de méfiance.

Sport

Record : duel de Lions entre Mendy et Koulibaly à Riyad.

Point Actu Sport : « La triple sauteuse Saly Sarr dans le Top 6 mondial », fierté athlétique.

Stades et Rewmi Sports : Ligue des champions et performances contrastées des clubs.

Le sport reste un exutoire et un facteur de rayonnement, entre exploits individuels (Saly Sarr, Lamine Camara) et compétitions internationales qui passionnent l’opinion.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.