Revue presse Sénégal : entre menace sanitaire, réformes judiciaires et défis économiques

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce mercredi 24 septembre 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Discours du Président Bassirou Diomaye Faye : plusieurs quotidiens (Le Point, Le Quotidien) reviennent sur l’allocution historique du chef de l’État devant l’Assemblée nationale. S’il a marqué par le ton et le fond, certains médias soulignent déjà des dissonances et couacs dans la communication présidentielle.

Point Actu questionne la capacité des partis d’opposition à jouer leur rôle, tandis que Tribune déplore « l’incapacité de Sonko et son gouvernement » selon Ndilo Lanko.

Direct News plaide pour une meilleure prise en charge des problèmes locaux, considérés comme prioritaires.

Le discours de Diomaye Faye reste un moment fort, mais il met aussi en lumière les failles de coordination et de communication de l’exécutif. L’opposition, bien que dispersée, tente de se réorganiser pour exploiter ces brèches.

Santé publique et société

Révision de la loi sur le viol et la pédophilie : L’AS titre sur un réexamen en cours, relançant le débat sur la criminalisation et les réformes nécessaires.

Affaire Dame Amar : Source A et Les Échos annoncent la rechute judiciaire de Dame Amar, mais précisent que son dossier a finalement été classé sans suite.

Santé publique : Sud Quotidien alerte sur la menace du Mpox au Sénégal, évoquant un risque sanitaire important. L’Obs parle même de la crainte d’une « bombe sanitaire » liée aux faux médecins et aux scandales médicaux.

Le système sanitaire est sous pression, entre menaces épidémiques et dérives liées au manque de régulation. La confiance des citoyens dans la médecine institutionnelle est fragilisée, ce qui pose un défi urgent de gouvernance sanitaire.

Économie et diaspora

WalfQuotidien met en avant les coûts et les avantages des diasporas bonds, outil innovant de financement de l’économie nationale.

L’Évidence pointe les difficultés de l’entreprise publique Ageroute, décrite comme « sous perfusion ».

Les diaspora bonds apparaissent comme un levier prometteur, mais leur efficacité dépendra de la capacité de l’État à rassurer sur la gestion et la transparence. En parallèle, le financement des communes demeure un talon d’Achille de la décentralisation.

Faits divers

L’Info choque avec l’histoire d’un talibé de 8 ans mort sous les coups et la faim, interpellant sur la protection des enfants.

Les Échos et Source A s’attardent sur la prolifération de faux médecins, source de scandales et de danger pour les populations.

Sport

Record : « Habib Diarra dans une course contre la montre », blessé et incertain pour la CAN 2025.

Stades : « La participation de Habib Diarra à la CAN 2025 compromise ? ».

Point Actu Sport : « Le lutteur Sélé Mélé reçu par la ministre des Sports »

Le sport sénégalais, entre la CAN et la lutte, cristallise passions et attentes nationales. La blessure d’Habib Diarra alimente l’incertitude sportive, tandis que la reconnaissance officielle de la lutte montre la volonté de valoriser le patrimoine culturel sportif.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.