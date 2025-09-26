Revue presse Sénégal : Entre mémoire du Joola, justice controversée et tensions sociales

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce vendredi 26 septembre 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Direct News met en avant Amadou Lamine Sall candidat au secrétaire General de l’OIF qui « étale ses convictions », signalant une volonté de peser davantage sur le débat national.

EnQuête évoque un Madiambal Diagne qui « dribble l’État », pendant que Le Quotidien et Libération insistent sur son apparition et son installation en France malgré ses démêlés judiciaires sur l’affaire des 21milliards.

Le Point revient sur Macky Sall qui lance son livre avec des leaders mondiaux, un signe de repositionnement sur la scène internationale.

Une actualité politique dominée par des figures individuelles et leurs stratégies, où s’entremêlent communication internationale et bras de fer judiciaire.

Justice et Affaires sensibles

Les Échos titrent sur la condamnation de Serigne Mboup dans une affaire judiciaire, révélant la sévérité des juges face aux personnalités publiques.

Source A parle de l’arrestation de Mohamed Diagne fils de Madiambal Diagne dans une affaire de « mafia présumée », soulignant la poursuite des dossiers sensibles.

Point Actu et Libération mettent en avant la liberté provisoire de Mansour Faye, tandis que L’Obs décrypte « les coulisses d’une liberté », une lecture critique de la justice sélective.

La justice sénégalaise reste au cœur des controverses, perçue à la fois comme outil de régulation et comme champ de bataille politique.

Économie et Société

L’AS annonce que « les centrales syndicales préparent un plan de guerre »pour non respect des engagement pris dans le pacte social, illustrant les tensions sociales croissantes.

Le Soleil met en lumière « une décharge en pleine métamorphose » avec les travaux de réhabilitation de Mbeubeuss, signe de projets d’aménagement urbain.

WalFQuotidien parle d’un « cocktail explosif », reflétant l’inquiétude face aux tensions socio-économiques.

Entre promesses de modernisation et menaces de confrontation sociale, le climat socio-économique demeure instable.

Société et Mémoire collective

Yoor-Yoor consacre sa Une au drame du Joola : « 23 ans de crime d’État par négligence ».

Les familles des victimes réclament encore justice et le renflouement de l’épave, selon L’AS.

Le Joola reste une plaie béante dans la conscience nationale, symbole d’un État perçu comme incapable de solder ses dettes mémorielles.

Sports

Record annonce que la Seleçao brésilienne « veut prendre sa revanche » face au Sénégal.

Rewmi Sports et Point Actu Sport confirment un match amical Sénégal–Brésil prévu en novembre, présenté comme un levier de prestige.

Stades et Tribune Sport reviennent sur Abdoulaye Fall, nouveau patron du football, qui présente « les grandes lignes de son mandat ».

Le sport reste un espace d’unité nationale, mais aussi un terrain de bataille pour la gouvernance et l’image du pays.

