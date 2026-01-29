Revue presse Sénégal : entre justice sous pression, attentes sociales et recomposition politique, l’heure des vérités

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce jeudi 29 janvier 2026 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

WalFQuotidien évoque un Parti socialiste en quête de rédemption, marqué par des tensions internes persistantes.

Point Actu s’interroge sur l’ouverture stratégique de Diomaye Faye vers l’opposition,

EnQuête parle de relations « en berne » au sommet de l’État.

La dynamique politique actuelle révèle un paysage en recomposition, où le pouvoir comme l’opposition cherchent de nouveaux équilibres. Entre stratégies d’ouverture, tensions internes et attentes citoyennes, l’heure est à la clarification des positions et à la cohérence de l’action publique.

Justice et affaires judiciaires

Direct News, Tribune et Source A reviennent sur le cas de Pape Malick Ndour, avec la perspective d’une incarcération après des attaques verbales contre des autorités. Par ailleurs, la Chambre d’accusation refuse la prison à domicile, relançant le débat sur l’indépendance et la fermeté de la justice sénégalaise.

Les dossiers judiciaires en cours confirment le rôle central de la justice dans la régulation de la vie publique. Plus que jamais, l’opinion observe des décisions appelées à renforcer la crédibilité des institutions et le principe d’égalité devant la loi.

Société et Religion

La célébration de la mère du mouridisme,largement par Direct News, met en lumière la dimension spirituelle et sociale du pays.

Le Soleil et Le Point annoncent Thiès comme épicentre des festivités de l’indépendance 2026, symbole d’unité nationale.

Sur un autre registre, Yoor-Yoor Bi rend hommage à une icône culturelle disparue, saluant un parcours inspirant.

La société sénégalaise continue de s’appuyer sur ses valeurs spirituelles, culturelles et mémorielles pour préserver la cohésion nationale. Les célébrations religieuses et les hommages rappellent l’importance du vivre-ensemble et de la transmission des repères identitaires.

International

Les relations Sénégal–Maroc restent sous les projecteurs.

Les Échos et Libération reviennent sur le contentieux sportif, avec le rejet par le Maroc de sa demande de défaite du Sénégal.

Point Actu évoque également les enjeux diplomatiques et économiques régionaux, dans un contexte de coopération et de rivalités maîtrisées.

Sur la scène internationale, le Sénégal maintient une posture équilibrée, alliant fermeté et diplomatie. Les relations régionales, notamment avec le Maroc, illustrent une volonté de défendre les intérêts nationaux tout en préservant la coopération.

Sport

La CAF a rendu ses décisions : suspensions confirmées pour plusieurs internationaux sénégalais, dont l’entraîneur Pape Thiaw(Record, Point Actu Sport).

En Ligue des champions, l’OM est éliminé par le Benfica (Rewmi Sports),

tandis que le football africain reste marqué par des sanctions disciplinaires lourdes.

Le sport sénégalais traverse une phase sensible, marquée par des sanctions et des résultats contrastés. Toutefois, cette période appelle à la discipline, à la restructuration et à un regain de détermination pour préserver la compétitivité nationale.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.