Revue presse Sénégal: Entre institutions fragilisées, justice contestée, économie en panne… mais les Lions redonnent espoir

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce jeudi 11septembre 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Gouvernance et Institutions

Le Soleil met en avant le Président Bassirou Diomaye Faye, qui fixe les grandes orientations de sa gouvernance.

EnQuête et Source A soulignent les “urgences” du chef de l’État et les attentes placées en lui.

WalfQuotidien alerte sur une “inquiétante stagnation” économique due à l’arrêt des investissements.

Quotidien titre sur le CDE en voie de ruine, symbole d’un secteur stratégique à l’abandon.

Les Échos rapportent la décision d’un guide religieux de tourner la page des “anciens”, signe de recompositions sociales et politiques.

Le pouvoir affiche une volonté de relance et de réorientation, mais il reste confronté à de sérieux blocages structurels et à une attente populaire d’actes concrets.

Justice et Affaires sensibles

Libération révèle un scandale financier avec Intech Group, accusé d’un trou de 1 771 milliards de FCFA.

L’Évidence évoque une “ambiance délétère” autour des affaires de corruption.

Rewmi publie une lettre controversée sur la libération de Farba Ngom, où le Pr Amsatou Sow Sidibé parle de “fuite et menace”.

Point Actu reprend les propos de la même juriste, qui se lave les mains face aux divergences politiques.

Tribune dénonce des populations “abandonnées à elles-mêmes” lors des inondations.

La justice se retrouve fragilisée par des scandales financiers massifs et des polémiques autour des libertés, nourrissant la méfiance citoyenne et les critiques de l’opinion.

Économie et Société

Vox populi fustige la persistance du système du “pakatass” (detention abusive), qu’il juge scandaleuse et coûteuse pour l’État.

Les Échos révèlent que la Senelec se fait “gifler” dans son projet de compteurs intelligents, preuve des difficultés structurelles.

Direct News s’interroge sur l’avenir du PDS : “Pourra-t-il rebondir ?”

Source A et EnQuête mettent la pression sur Diomaye et son gouvernement, très attendus sur la redistribution et la gouvernance.

L’économie est ralentie, marquée par des tensions sociales croissantes et une exigence forte de réformes, tandis que les partis traditionnels peinent à trouver un nouveau souffle.

Sports

Record annonce que les Lions sont “à deux pas de la qualif’” pour le Mondial.

Stades titre sur la bataille continentale : Cameroun et Nigeria “en grand danger”.

Rewmi Sports publie une interview de Mamadou Niang qui exprime ses regrets de carrière.

Point Actu Sport annonce que le choix des CRG sera connu le 15 septembre, une échéance clé pour l’avenir du football local.

Dans un climat national tendu, le sport – et surtout le football – apparaît comme un vecteur d’unité et d’enthousiasme, offrant aux Sénégalais un rare motif d’espoir.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.