Revue presse Sénégal: entre gouvernance, justice et société - les tensions d’un pays en mutation

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce mercredi 25 juin 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Économie et Gouvernance

La Vision Sénégal 2050 est mise en avant par Le Soleil, dans un cadre de coopération internationale. Cette vitrine de développement contraste fortement avec les autres titres qui dénoncent une économie plombée, une mauvaise gestion budgétaire, ou encore l’absence de redevabilité de la part des autorités financières.

Direct News critique le ministre des Finances sur le non-respect des engagements budgétaires, pendant que Tribune parle d’« incohérence » dans les choix économiques.

Vox POP souligne des chiffres en hausse pour certaines directions, mais la presse reste sceptique sur leur impact réel sur le quotidien des citoyens.

Source A évoque l’envoi du directeur du budget au front face aux critiques de l’opposition, tandis que Guy Marius Sagna dément des propos qui lui ont été prêtés sur ce sujet.

L’économie sénégalaise est au cœur des préoccupations médiatiques : entre projets d’ambition, pressions sociales croissantes et accusations de mauvaise gestion, le contraste est flagrant entre la vision affichée et la réalité vécue.

Administration et Fonction publique

Sud Quotidien met en lumière la montée en puissance de l’Agence de Développement National Sangoma, présentée comme un levier de croissance territoriale.

WalfQuotidien évoque les avantages maintenus pour les agents de l’État malgré les difficultés, ce qui soulève des questions d’équité sociale.

Le Quotidien titre sur la « guerre des postes », révélant des luttes internes d’influence dans la haute administration.

Libération révèle un scandale concernant un administrateur jugé pour bigamie et adultère, ce qui ternit l’image du service public.

L’Évidence dénonce la lenteur du chantier judiciaire autour des services publics.

L’administration sénégalaise fait face à des tensions internes et des scandales personnels sur fond de réformes incomplètes et de crise de performance publique.

Justice et Transparence

Plusieurs affaires judiciaires défraient la chronique : Libération parle d’une enquête sur Woodside, L’Évidence insiste sur les lenteurs du système judiciaire.

Les Échos revient sur le dossier du ministre Ismaïla Madior Fall, qui fait face à de nouvelles charges.

L’AS évoque une série de révélations liées à des ministres ou des figures politiques sur fond de rumeurs d’adultère ou de scandales internes.

La crédibilité de la justice sénégalaise est fragilisée par l’accumulation d’affaires non élucidées et de figures publiques éclaboussées. Le besoin de transparence et d’équité judiciaire devient crucial.

Société et Opinion publique

Les médias accordent une large place à la parole publique : Guy Marius Sagna revient sur ses propos controversés, Tribune couvre les mises en garde contre certains ministres.

Vox POP continue de relayer des débats autour des performances gouvernementales et des chantiers sociaux non terminés.

Observateur traite de drames familiaux qui illustrent le climat social tendu et les failles dans le système de protection.

La société civile s’exprime de plus en plus dans les médias. La parole contestataire, tout comme le désarroi populaire, reflètent une société en recherche de justice sociale et d’écoute.

Sport

Point actu L’OL est officiellement rétrogradé en Ligue 2.

En lutte sénégalaise, Zarco fustige le Comité National de Gestion après sa défaite.(Tribune)

Record met en avant Habib Diarra, espoir du football sénégalais, tandis que Rewmi Sports annonce des matchs internationaux.

Sunu Lamb titre sur un « combat soldé », sans réel enjeu sportif, mais plein de tensions autour de l’organisation.

Le sport reste une source d’émotions populaires fortes, mais il est aussi en proie à des critiques sur sa gouvernance et son professionnalisme, notamment en lutte.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.