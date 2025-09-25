Revue presse Sénégal : entre gouvernance, justice et santé publique au cœur de l’actualité

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce jeudi 25 septembre 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Le Soleil et Sud Quotidien reviennent sur le discours du président Bassirou Diomaye Faye à l’Assemblée nationale. Le chef de l’État appelle à une gouvernance responsable et affirme que « le Sénégal ne sera jamais un pays de sous-sols soumis ».

L’As titre sur « le coup de gueule de Diomaye », soulignant son ton ferme face aux défis du pays.

Le discours du président Bassirou Diomaye Faye à l’Assemblée nationale marque une volonté affichée de renforcer la gouvernance et de défendre la souveraineté nationale. Reste à voir comment ces engagements se traduiront dans les politiques publiques et les réformes attendues.

Justice et Faits divers

La presse s’intéresse largement à l’affaire Waly Seck et à la caution de 210 millions F CFA qui lui a permis d’échapper à la prison (Populaire, EnQuête, Source A, Yoor-Yoor, WalfQuotidien).

Madjambal Diagne, toujours introuvable et recherché (Libération, WalfQuotidien).

Tribune s’interroge sur « qui organise la fuite des rapports de la Centif ? », révélant des tensions autour de la gouvernance financière.

L’affaire Waly Seck illustre l’actualité sensible autour de la transparence financière et des responsabilités judiciaires. Entre caution, enquêtes en cours et soupçons de fuites institutionnelles, la presse révèle un climat où la crédibilité des institutions est mise à l’épreuve, appelant à plus de rigueur et de clarté.

Société et Santé

Rewmi Quotidien tire la sonnette d’alarme sur la santé publique avec un gros titre : « Le virus du Mpox circule à Dakar ».

Direct News qualifie la situation du port autonome de Dakar de « catastrophique », mettant en avant des blocages logistiques et économiques.

La mise en garde contre le virus du Mpox et les difficultés du Port autonome de Dakar rappellent les défis cruciaux pour la santé publique et l’économie nationale. Ces alertes invitent les autorités à renforcer la vigilance, la prévention et la gestion efficace des infrastructures stratégiques.

Portraits et Histoire

Le Point rend hommage à Amadou Mahtar Mbow, présenté comme « l’héritage d’un siècle de combats ».

Le témoignage rendu à Amadou Mahtar Mbow souligne l’importance de préserver la mémoire collective et de reconnaître les figures qui ont marqué l’histoire du Sénégal et du monde. Son parcours reste une source d’inspiration pour les générations actuelles et futures.

Sport

Record salue la performance de Habib Diallo et Boulaye Dia mais met surtout en avant Niahkéthé, en conquête de l’Europe.

Stades et Point Actu Sport rappellent l’exploit historique d’El Hadji Amadou Dia Bâ, 37 ans après sa médaille olympique.

Rewmi Sports+ annonce l’installation du nouveau président de la Fédération sénégalaise de football ce jeudi 25 septembre.

Les exploits récents et passés des sportifs sénégalais démontrent la vitalité et la richesse du sport national. Qu’il s’agisse des performances actuelles en Europe ou des souvenirs olympiques, ils rappellent l’importance d’un soutien durable aux talents et aux structures sportives.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.