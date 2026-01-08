Revue presse Sénégal :entre gouvernance, finances publiques et attentes sociales au cœur de l’actualité

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce jeudi 08 janvier 2026 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Le Soleil parle de « 2026, année de la solidarité nationale », mettant en avant la volonté de l’État de repositionner l’action publique autour de la cohésion sociale.

Direct News et Yoor-Yoor relaient le Conseil des ministres, où le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko insistent sur l’accélération des réformes et la protection industrielle.

L’Évidence s’interroge sur la faisabilité des engagements : « La promesse révélée être une imposture », jetant un doute sur certaines annonces gouvernementales.

WalfQuotidien évoque un « silence intrigant des opposants », laissant entrevoir une recomposition politique encore floue.

L’année 2026 s’annonce comme un véritable test de vérité pour le régime Diomaye–Sonko. Entre annonces ambitieuses et attentes populaires élevées, le pouvoir n’a désormais plus droit à l’erreur. Les Sénégalais jugeront moins les discours que les résultats concrets sur leur quotidien.

Économie et Société

Tribune titre sur une dette jugée « insoutenable », avec 747 milliards à payer dès mars prochain, accentuant la pression sur les finances publiques.

Les Échos révèlent un durcissement des conditions d’entrée des Sénégalais vers les États-Unis.

Direct News pose une question troublante : « Où sont passés les 37 milliards de FCFA ? », relançant le débat sur la traçabilité des fonds publics.

EnQuête parle du « retour du gré à gré », dénonçant un recul dans la transparence des marchés publics.

La dette, la gestion des ressources publiques et la transparence financière demeurent les principaux points de tension. Sans réponses claires et mesures fortes, le risque d’un désenchantement économique et social reste élevé, malgré la volonté affichée de redressement.

Justice et affaires judiciaires

L’Observateur et L’Info reviennent sur des affaires sensibles impliquant d’anciens responsables.

Source A évoque un « avertissement à un ex-capitaine », révélateur des tensions persistantes dans certains cercles.

Vox POP et Record rapportent des faits divers dramatiques, rappelant l’urgence sécuritaire.

La justice est plus que jamais au centre de l’attention nationale. Elle incarne l’espoir d’une rupture réelle avec l’impunité, mais aussi la crainte d’une justice à deux vitesses. Sa crédibilité dépendra de son impartialité et de sa constance.

Culture et patrimoine

Sud Quotidien alerte sur le patrimoine culturel sénégalais menacé, notamment à l’École de Dakar.

La culture, souvent reléguée au second plan, apparaît comme un pilier essentiel de l’identité nationale. La préservation du patrimoine artistique et historique exige une politique volontariste, à la hauteur de son importance symbolique et économique.

Sport

Record, Rewmi Sports et Point Actu Sport saluent des quarts de finale historiques.

Le sélectionneur Pape Thiaw est scruté de près, tandis que Sadio Mané reste présenté comme le leader incontestable.

Au-delà des performances sportives, le football demeure un puissant facteur d’unité nationale. Dans un contexte de tensions multiples, la CAN 2025 offre au peuple sénégalais un rare espace de fierté, d’espoir et de communion.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.