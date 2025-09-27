Revue presse Sénégal : Entre gouvernance de fer, justice implacable et société troublée

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce samedi 27 septembre 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Sud Quotidien : « Thiaroye, souveraineté et Afrique au menu » – focus sur le discours diplomatique et panafricaniste.

Direct News : « Moustapha Diop transfère la capitale politique dans le Ndiambour » – la décentralisation comme enjeu.

Le Soleil : « Aux sources de Yéla, les premières sanctions tombent » – fermeté dans la gestion publique.

WalfQuotidien : « Un casse-tête judiciaire » – illustration des blocages institutionnels.

L’agenda politique est dominé par la question de souveraineté, les sanctions dans l’administration et les défis d’une gouvernance jugée rigide.

Justice et Affaires judiciaires

Les Échos : « Diomaye n’écarte pas des poursuites contre Macky » – dossier explosif.

Tribune : « Les chefs de la DIC et du commissariat spécial de l’aéroport virés » – séisme sécuritaire.

EnQuête & L’Info : « Les premières sanctions / Madiambal fait sauter deux commissaires » – conséquences de l’affaire Madiambal.

L’Obs : « Ça se complique pour Madiambal » – accent sur l’étau judiciaire.

L’Évidence : « Madiambal et ses dégâts » – une affaire devenue nationale.

Libération : « Mafia de l’état civil, les détails du scandale » – nouveaux foyers judiciaires.

La justice occupe le devant de la scène, avec l’affaire Madiambal transformée en affaire d’État, des sanctions spectaculaires et des menaces d’enquêtes visant même des ex-chefs d’État.

Économie et Finances

Source A : « Déjà, des têtes tombent » – gestion financière et responsabilités.

WalfQuotidien & Le Soleil : alertes sur les sanctions économiques et judiciaires.

Rewmi Sports (CAN 2025) : « Près de 6 milliards FCFA pour les stades » – investissement massif pour l’événement.

Entre crise judiciaire et gestion budgétaire tendue, les finances publiques oscillent entre assainissement et lourds investissements sportifs.

Société et Faits divers

Libération : « Mafia de l’état civil » – scandale qui touche directement les citoyens.

L’Info : dénonciations de dysfonctionnements dans les services publics.

EnQuête : « Les premières sanctions » – mise en avant de la rigueur dans la gestion sociale.

L’opinion est marquée par des scandales qui fragilisent la confiance dans l’administration et par la volonté affichée de restaurer l’autorité.

Sport

Record : « Impressionnant, Sadio éclipse Benzema » – performance individuelle.

Stades : « Sadio Mané porte encore Al Nassr » – constance du Lion.

Rewmi Sports : CAN 2025, lourds investissements et désignation des arbitres.

Le sport, notamment à travers Sadio Mané et la CAN 2025, reste une source de fierté et d’unité nationale, contrastant avec les tensions politiques et judiciaires.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.