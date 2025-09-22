Revue presse Sénégal : entre fermeté politique, secousses judiciaires et fierté sportive, un pays en quête de souffle

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce lundi 21 septembre 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et gouvernance

Le Soleil : « Bamba Cissé à l’offensive », le ministre de l’Intérieur durcit le ton contre l’occupation anarchique.

Yoor-Yoor : « Colobane dégagé des occupations anarchiques », focus sur l’opération de terrain.

WalfQuotidien : « L’État asphyxie les collectivités », critique sur les blocages financiers.

Point Actu : « Bamba Cissé frappe fort et reçoit une lettre du maire Alioune Ndoye », signe d’une gouvernance sous tension.

La gouvernance s’affirme dans la fermeté sécuritaire, notamment avec Bamba Cissé en première ligne contre l’occupation anarchique, mais reste fragilisée par la crise des finances locales qui interroge sur la soutenabilité de l’action publique.

Justice et affaires judiciaires

Les Échos : « Pourquoi Barthélémy Dias a perdu à la Cour suprême », tournant judiciaire majeur.

L’Obs : « Secrets d’une audition à domicile », révélations sur les enquêtes sensibles.

L’Évidence : dénonciation du clientélisme et enquêtes sur la traque des biens mal acquis.

La justice confirme son rôle central dans l’arbitrage politique et la lutte contre la corruption, avec des décisions fortes qui redessinent l’équilibre des forces tout en alimentant des débats sur la transparence et l’impartialité.

Économie et finances publiques

L’Info : « Aux Parcelles, des cratères remplacent les routes », reflet du déficit d’investissement dans les infrastructures.

WalfQuotidien et L’Évidence : alertes sur l’asphyxie financière des collectivités et le dysfonctionnement de l’école publique.

Les failles budgétaires et le déficit d’infrastructures traduisent une économie sous tension, où les promesses de réforme peinent à se concrétiser face à des urgences sociales grandissantes.

Société et faits divers

Libération : « Pourquoi Diomaye a tout cassé », insistant sur la crise politique et sociale.

Vox Populi : « L’appel solennel d’Abass Fall aux Dakarois », dans un climat de mobilisation.

Rewmi Quotidien : « Mendicité sur la voie publique : c’est une infraction pénale », rappel d’ordre social.

Les fractures sociales se creusent, entre crises politiques, pauvreté et insécurité urbaine, dessinant une société en quête de repères et de réponses concrètes de l’État.

Sport

Record : « Les Lions se déchaînent », victoire de l’équipe nationale.

Point Actu Sport : « Triomphe de l’équipe du Sénégal à Marrakech », une fierté nationale.

Stades et Rewmi Sports : focus sur la Ligue des champions et la course au Ballon d’Or.

Le sport reste l’un des rares espaces de consensus national, offrant des victoires et des performances qui redonnent fierté et espoir à un peuple confronté à de multiples incertitudes.

Merci d'avoir suivi cette Revue de Presse avec nous