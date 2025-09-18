Revue presse Sénégal :entre fermeté politique, croisade judiciaire et fractures sociales

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce jeudi 18 septembre 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Le Soleil : « Le gouvernement en ordre de bataille », reflet d’une volonté d’action concertée.

Yoor-Yoor : « Faye et Sonko fixent le cap de l’action gouvernementale », insistant sur une direction politique commune.

Les Échos : « Ousmane Sonko intransigeant avec ses ministres », un signe de fermeté et de discipline gouvernementale.

La presse met en avant une gouvernance volontariste, portée par la fermeté du Premier ministre et la coordination avec ses ministres.

Justice et affaires judiciaires

Libération : « 1,476 milliard de FCFA détourné », nouvelle affaire de corruption.

Direct News : « Toussaint Manga casse un gré à gré de près d’1 milliard », révélant la lutte contre les irrégularités.

Source A : « Le parquet cherche les produits des crimes », accent sur la traque financière.

L’Obs : « L’ex-DG Bassirou Abdoul a emporté par l’enquête », signe de l’élargissement des investigations.

La justice est au centre de la scène avec des affaires financières de grande ampleur, renforçant l’image d’une croisade anticorruption.

Économie et finances publiques

Quotidien : « Grosse perte de valeur », inquiétude sur la monnaie et la compétitivité.

Sud Quotidien : « Diagnostic d’un gouffre à milliards », symbole des fragilités financières de l’État.

L’Évidence : « Les nouvelles routes du crime financier au Sénégal », lien direct entre économie et corruption.

L’économie apparaît fragilisée par les pertes financières et la corruption, malgré des réformes affichées.

Société et faits divers

EnQuête : « Le port en eaux troubles », allusion aux difficultés structurelles et sociales.

EnQuête et Sud Quotidien soulignent aussi les impacts sociaux des inondations et de la mauvaise gestion.

Populaire : la pirogue du « Barça ou Barsakh » qui chavire avec une cinquantaine de migrants, rappel des drames migratoires.

La société sénégalaise est traversée par des crises sociales profondes — inondations, migration, scandales — qui accentuent la vulnérabilité des populations.

Sport

Record : Lamine Camara mis en avant comme une pépite du football sénégalais.

Point Actu Sport : « Le Bayern Munich dompte Chelsea », focus sur la Ligue des Champions.

Stades et Rewmi Sports : Le Jaraaf et Génération Foot en lice, signe de la vitalité du championnat national.

Le sport reste un espace de fierté et de divertissement, entre exploits individuels et compétitions locales, tout en gardant un œil sur l’international.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.