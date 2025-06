Revue presse Sénégal : entre enjeux politiques, économiques et sociaux

Dans cette revue de presse, en ce lundi 02 juin 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l'actualité sénégalaise.

Politique et gouvernance

Yoor-Yoor met en avant les efforts diplomatiques d’Ousmane Sonko pour une diplomatie « de proximité » en Afrique de l’Ouest, après des tournées en Côte d’Ivoire et en Guinée.

Le Soleil et Sud Quotidien annoncent que l’État a déjà engrangé 150 milliards FCFA grâce à la renégociation des marchés publics, un chiffre salué comme symbole d’une nouvelle gouvernance économique.

Direct News évoque une « chronique d’une défaite annoncée » en allusion à l’opposition ou à des remises en question internes.

Tribune signale la colère du monde rural, qui exprime son mécontentement face à des attentes non satisfaites.

Le climat politique reste tendu mais actif. Les actions diplomatiques et économiques du régime cherchent à asseoir sa légitimité, mais une fracture demeure entre les promesses du changement et la réalité perçue par certaines couches sociales.

Économie et société

WalfQuotidien parle d’une « colère noire » du privé face à des traitements inéquitables, notamment dans l’attribution des titres ou marchés.

EnQuête rapporte que Africa Greentec est en difficulté, ce qui remet en cause des projets liés aux énergies renouvelables.

L’Info présente un constat froid d’Habib Sy sur la situation économique actuelle.

Les Échos soulignent des blocages dans la mise en œuvre de réformes.

L’économie sénégalaise est en pleine mutation, mais des signaux d’alerte apparaissent : tensions dans le privé, incertitudes sur les investissements durables, et attentes sociales fortes. Il faudra plus de concertation et de régulation pour garantir une relance inclusive.

Justice et sécurité

Libération parle d’« horreur à Témento » dans une affaire criminelle qui secoue l’opinion publique.

Tribune alerte sur une résurgence de la menace djihadiste dans certaines zones rurales, avec des appels à la vigilance renforcée.

Le renforcement de l’État de droit reste capital. La lutte contre la criminalité économique et les menaces sécuritaires exige une coordination étroite entre justice, forces de sécurité et partenaires régionaux.

Sports

Record relate la victoire de l’US Gorée face au Jaraaf, tandis que Sunulamb couvre aussi le derby loin de la banlieue, soulignant l’animation du football local.

Rewmi Sports et Stades célèbrent le sacre du PSG en Ligue des Champions et de Paris comme capitale européenne du football.

Le sport sénégalais reste un facteur clé de fierté nationale, avec une dynamique forte aussi bien sur le plan local qu’international. Son développement structuré pourrait constituer un levier économique et social.

Merci d'avoir suivi cette Revue de Presse avec nous