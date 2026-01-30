Revue presse Sénégal : entre enjeux politiques, défis judiciaires et priorités agricoles au premier plan

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce vendredi 30 janvier 2026 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Sud Quotidien met en avant les axes de performance et de durabilité issus de la conférence gouvernementale,

tandis que Le Soleil annonce un financement massif de 130 milliards FCFA pour l’agriculture, présenté comme un pilier de la souveraineté alimentaire.

Cependant, Le Point, L’Info et Point Actu relaient la contre-offensive du FDR, qui dénonce une dérive dangereuse et un harcèlement judiciaire des opposants, révélant un climat politique tendu et polarisé.

Le climat politique reste électrique. Entre annonces gouvernementales et contestations de l’opposition, le pouvoir est attendu sur sa capacité à gouverner sans exclusion et à éviter une crispation durable.

Justice et Affaires judiciaires

Tribune évoque les clients qui désertent les services de transfert d’argent à cause des taxes, conséquence directe des décisions étatiques.

WalfQuotidien, Le Point et L’Évidence insistent sur les accusations d’acharnement judiciaire, notamment autour des dossiers visant des figures de l’opposition.

Le FDR « sort la sulfateuse » contre Sonko, accentuant la perception d’une justice instrumentalisée.

La justice est devenue le cœur du bras de fer national. Sa crédibilité dépendra de son indépendance réelle et de sa capacité à rassurer au-delà des camps politiques.

Economie et Agriculture

Le Soleil met en exergue les 130 milliards FCFA destinés à l’agriculture, présentés comme un levier stratégique.

Cependant, Tribune et Source A soulignent les effets collatéraux des nouvelles taxes, notamment sur les services financiers et le pouvoir d’achat.

Les ambitions économiques sont fortes, mais les populations jugeront sur l’impact réel des décisions sur leur quotidien. Sans résultats visibles, la défiance persistera.

Affaires Foncier

Kéwoulo ,WalfQuotidien, L’Info et Enquête révèlent que Babacar Ngom renonce à ses terres, rendant ou négociant jusqu’à 80 hectares, dans un contexte de fortes pressions sociales et politiques.

Le dossier de Ndingler confirme que le foncier reste une source majeure de tensions. L’État est attendu sur une réforme claire et équitable pour prévenir de nouvelles crises.

Société

Enquête évoque les tournées politiques de terrain,

Direct News parle de victoire de la junte militaire au Mali, influençant les débats régionaux,

tandis que Source A révèle des tensions sociales persistantes.

La société sénégalaise montre des signes de fatigue sociale. La stabilité dépendra de réponses rapides aux préoccupations des citoyens

Sport

Rewmi Sports, Record et Tribune Sport annoncent que Pape Thiaw décline la cagnotte lancée pour payer son amende, relançant le débat sur la gestion et la solidarité dans le sport sénégalais.

Par ailleurs, Sadio Mané continue de briller à l’international.

Les sanctions et polémiques rappellent la nécessité d’une meilleure gouvernance sportive. Le Sénégal doit protéger ses acquis tout en corrigeant ses faiblesses.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.