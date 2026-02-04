Revue presse Sénégal : entre enjeux politiques, défis économiques et attentes sociales

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce mercredi 04 février 2026 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Le Quotidien titre : « La justice en mars », mettant en avant le dossier sensible de l’extradition de Madjambal Diagne et les tensions politico-judiciaires en cours.

Yoor-Yoor annonce : « L’aube d’une nouvelle doctrine sécuritaire », avec le Premier ministre Ousmane Sonko au cœur d’une réorientation des politiques de sécurité publique.

Walf Quotidien évoque les préparatifs des élections locales avec le titre : « Ils se jaugent », révélant des manœuvres et calculs au sein des partis politiques.

La scène politique sénégalaise demeure sous forte tension, marquée par des réformes institutionnelles, une nouvelle orientation sécuritaire et les calculs autour des prochaines échéances électorales. Le débat public reste dominé par les rapports de force entre pouvoir et opposition.

Économie et Finance

Sud Quotidien parle de l’aéroport international Blaise Diagne avec : « Un hub en quête de trajectoire », soulignant les défis stratégiques du secteur aérien.

Tribune met en exergue une mesure fiscale sensible : « La SENELEC applique une taxe de 1% sur les paiements en espèces », une décision qui suscite déjà débats et critiques.

Le Soleil insiste sur la coopération internationale : « Vers un partenariat plus dense et plus structuré » entre le Sénégal et la République du Congo.

L’économie nationale est engagée dans une phase de réformes et de restructurations. Entre nouvelles mesures fiscales, coopération internationale et défis stratégiques comme celui de l’AIBD, le Sénégal cherche à consolider sa trajectoire de développement tout en faisant face aux critiques sociales.

Justice et Société

L’Observateur barre à la Une : « L’État déclare la guerre aux pétroliers », révélant une volonté ferme des autorités de lutter contre les abus dans le secteur des hydrocarbures.

Libération évoque « Les détails d’un braquage interne », une enquête qui expose des dysfonctionnements graves dans une institution.

Les Échos reviennent sur des accusations portées contre Farba Ngom, qualifiées de « légères ».

Les affaires judiciaires continuent de rythmer l’actualité, révélant un climat social sensible. Enquêtes, accusations et procédures en cours alimentent les débats et traduisent une demande croissante de transparence et de bonne gouvernance.

Emploi et Formation

Le journal Rewmi met l’accent sur l’insertion des jeunes avec le « Forum du 1er emploi – 25 ans de combat du MEDS contre le chômage des jeunes ».

La question de l’emploi des jeunes reste une priorité majeure. Les initiatives en faveur de l’insertion professionnelle montrent une prise de conscience collective, mais les défis demeurent importants pour absorber une jeunesse de plus en plus nombreuse.

Sport

Record parle du duel très attendu en Coupe de France : « Bamba vs Mbow, duel de Lions au Moustoir ».

Sport relaie une déclaration forte : « Ma seule erreur était de préparer le combat à Dakar ».

Enfin, l’actualité du football international s’intéresse au mercato avec l’arrivée de Benzema aux côtés de Kalidou Koulibaly.

Le sport confirme son rôle de facteur d’unité nationale. Les performances des footballeurs sénégalais à l’international et les compétitions en cours occupent une place importante dans l’actualité, entre fierté nationale et passion populaire.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.