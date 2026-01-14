Revue presse Sénégal : Entre dossiers judiciaires, action gouvernementale et enjeux sportifs

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce mercredi 14 janvier 2026 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et affaires judiciaires

Les Échos, Tribune, Source A, Libération, L’Intelligent et Direct News évoquent une affaire aux ramifications multiples, mêlant finances publiques, accusations graves et soupçons de réseaux organisés.

Tribune parle d’un dossier « tout simplement ridicule », pointant une gestion controversée de 120 milliards, tandis que

Les Échos soulignent un scandale de dépenses jugées indécentes, notamment liées à des contenus pornographiques.

Libération et L’Info insistent sur la pression judiciaire et médiatique qui s’intensifie, évoquant un possible tournant décisif dans le dossier.

L’affaire Farba Ngom marque un moment de vérité pour l’État de droit. Au-delà des noms et des montants évoqués, c’est la crédibilité de la justice et la promesse de rupture qui sont mises à l’épreuve. L’opinion publique attend moins des déclarations que des actes clairs, équitables et sans distinction de statut. La reddition des comptes ne peut plus être un slogan : elle doit devenir une pratique constante.

Gouvernance et Institution

Enquête annonce que le chef de l’État « reprend la main », notamment sur les dossiers de coopération avec les pays arabes.

Le Point évoque une communication présidentielle jugée rassurante, mais parfois perçue comme une conférence de panique par ses détracteurs.

Le pouvoir exécutif est engagé dans une phase délicate d’équilibrisme entre autorité, pédagogie et résultats. Si le président Bassirou Diomaye Faye cherche à reprendre l’initiative et à rassurer, la durée de l’état de grâce est désormais comptée. La cohérence entre discours, décisions et impacts concrets sera le seul véritable baromètre de l’action gouvernementale.

Société

Yoor-Yoor et Sud Quotidien s’intéressent aux fractures sociales, à la justice et aux dérives morales dénoncées dans certains cercles de pouvoir.

Les fractures sociales et morales mises en lumière par la presse traduisent un malaise profond. Les citoyens réclament justice, exemplarité et respect des valeurs républicaines. Dans ce contexte, la société sénégalaise apparaît à la fois exigeante et vigilante, refusant de plus en plus l’indifférence face aux dérives et aux inégalités.

Sport

WalfQuotidien, Record, Quotidien, Point Actu Sport et Rewmi Sports parlent d’un duel pharaonique, opposant Sadio Mané à Mohamed Salah.

Les Lions sont présentés comme concentrés, déterminés, avec une revanche à prendre sur l’histoire récente.

La demi-finale Sénégal–Égypte dépasse le cadre du football. Elle incarne un enjeu de fierté nationale, de revanche symbolique et de maturité sportive. Les Lions ont l’occasion de confirmer leur statut et de fédérer une nation en quête de victoires, sur le terrain comme en dehors. Dans un climat social tendu, le sport reste un puissant vecteur d’unité.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.