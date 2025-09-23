Revue presse Sénégal : entre Diplomatie offensive, justice sous tension et fierté sportive

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce mardi 23 septembre 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Le Soleil : « Défendre la vie, pas choisir un camp » – un appel à la neutralité dans les conflits mondiaux.

Sud Quotidien : « La France reconnaît l’État de Palestine » – impact géopolitique relayé dans le contexte local.

L’AS : « Diomaye avocat de la Palestine » – posture diplomatique forte du Président.

Yoor-Yoor : « Le Président Diomaye fustige le silence complice » – dénonciation claire sur la crise à Gaza.

La scène politique est dominée par la diplomatie sénégalaise, avec un Diomaye Faye qui s’affiche comme porte-voix des causes internationales, notamment la Palestine, renforçant son image d’homme d’État engagé.

Justice et affaires judiciaires

L’Évidence : focus sur les réformes judiciaires avec l’élection des procureurs.

L’Obs : « Dame Sarr de Lansar auto-extrait de sa cellule » – révélations sur une affaire pénale sensible.

Direct News : « Macky Sall est-il intouchable ? » – interrogation sur les limites de la justice face aux anciens dirigeants.

La justice reste sous les projecteurs, entre réformes institutionnelles et affaires judiciaires lourdes, tout en posant la question de l’immunité politique.

Économie et finances publiques

Tribune : « Le secteur du bâtiment s’effondre : baisse de 18,4 % au 2e trimestre » – signe d’une crise dans les infrastructures.

WalfQuotidien : « Méfaits des taxes sur le tabac et l’alcool » – débat fiscal et social.

Le Point : « Macky Sall souligne les défis africains » – plaidoyer économique et politique à l’international.

L’économie montre ses fragilités internes, avec un secteur du bâtiment en crise et une pression fiscale discutée, tandis que l’ancien président met en avant les défis structurels du continent.

Société et faits divers

L’Info : « Incompréhension chez les acteurs éducatifs » – malaise autour des réformes scolaires.

Vox Populi: appels et mobilisations autour des inégalités sociales.

Plusieurs journaux insistent sur les tensions liées aux prix des denrées alimentaires et aux déséquilibres territoriaux.

Les fractures sociales persistent, entre contestations dans l’éducation, hausse des prix et mobilisation des territoires pour un meilleur équilibre.

Sport

Record : Gana Gueye et l’OM à la Une.

Rewmi Sports : Ousmane Dembélé sacré Ballon d’Or 2025 – une fierté africaine.

Stades : « Le PSG rafle tout au Ballon d’Or » – triomphe collectif et individuel.

Le sport apporte un souffle d’orgueil national et continental, avec la consécration d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or, confirmant la place de l’Afrique dans le football mondial.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.