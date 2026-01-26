Revue presse Sénégal :entre diplomatie, justice et sport ,le Sénégal à l’heure des choix

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce lundi 26 janvier 2026 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et diplomatie

La presse du jour est largement marquée par la visite annoncée du Premier ministre Ousmane Sonko au Maroc, perçue comme un moment diplomatique stratégique.

Yoor-Yoor évoque les enjeux politiques, économiques et symboliques de ce déplacement, notamment pour la diaspora et la coopération bilatérale.

Le Soleil parle d’un partenariat qui résiste au temps, soulignant la continuité des relations sénégalo-marocaines.

WalfQuotidien et Le Quotidien s’attardent sur les implications politiques internes, dans un contexte où chaque geste diplomatique est scruté.

La diplomatie sénégalaise entre dans une phase de repositionnement stratégique. La visite annoncée au Maroc traduit une volonté d’affirmer la continuité des partenariats tout en redéfinissant les équilibres. L’enjeu est désormais de transformer les symboles diplomatiques en retombées concrètes pour l’économie et la diaspora.

Gouvernance et vie politique

Les tensions au sommet de l’État et au sein de la majorité continuent d’alimenter les débats.

Les Échos titrent sur un président Diomaye Faye qui conforte sa coalition tout en assumant ses choix.

Source A évoque des repositionnements politiques et des stratégies de communication assumées.

Rewmi revient sur des départs et défections notables, signe de fragilités internes persistantes.

La consolidation du pouvoir passe par une gestion maîtrisée des divergences internes. Entre cohésion de la coalition et exigences de rupture, l’exécutif est attendu sur sa capacité à préserver la stabilité sans renoncer aux engagements de transparence et de réforme.

Justice et affaires judiciaires

La justice reste omniprésente dans l’actualité.

Direct News relaie la dénonciation par la RADDHO d’une supposée manipulation de l’indépendance judiciaire.

Libération revient sur des faits divers dramatiques, rappelant la violence de certaines réalités sociales.

L’Info et Tribune traitent de dossiers sensibles impliquant des personnalités publiques.

La centralité des dossiers judiciaires confirme une attente forte de reddition des comptes. Toutefois, la crédibilité du processus repose sur l’indépendance réelle de la justice et le respect strict des principes de droit, loin des soupçons de pression ou d’instrumentalisation.

Société et faits divers

Source A et Libération évoquent des drames humains et des affaires troublantes.

La récurrence des faits divers et des tensions sociales met en lumière un malaise profond. Ces événements rappellent l’urgence de politiques publiques plus inclusives, capables de répondre aux vulnérabilités sociales et de restaurer la confiance collective.

Sports

À la veille de la finale Sénégal–Maroc, la presse sportive est dominée par l’attente et la tension.

Record, Rewmi Sports et Point Actu Sport parlent d’un Sénégal prêt, confiant et attendu à Rabat.

Les débats autour de la Fédération, d’anciens internationaux et de la gouvernance du football refont surface.

À la veille de la finale, l’équipe nationale incarne l’espoir et l’unité. Mais au-delà de la performance sportive, les débats autour de la gouvernance du football rappellent que le sport, lui aussi, appelle rigueur, transparence et responsabilité.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.