Revue presse Sénégal :entre Diplomatie active, rigueur annoncée et attentes sociales persistantes

Politique et Diplomatie

La coopération sénégalo-marocaine domine largement l’actualité du jour. La visite du Premier ministre Ousmane Sonko au Maroc et les 17 accords signés entre Dakar et Rabat font la Une de plusieurs quotidiens (EnQuête, Yoor-Yoor, Les Échos, Le Quotidien).

Les journaux parlent d’un nouveau tournant stratégique, allant au-delà des discours, avec des engagements concrets dans les domaines économique, sécuritaire et institutionnel.

Dans le même registre, le président Bassirou Diomaye Faye est présenté comme un chef d’État qui impose le tempo, appelant à la discipline, à la rigueur et à la fin des pratiques anciennes, notamment dans la gestion publique (Direct News, Point Actu).

La dynamique diplomatique impulsée par les nouvelles autorités traduit une volonté claire de repositionner le Sénégal sur l’échiquier régional et international. La coopération renforcée avec le Maroc apparaît comme un choix stratégique assumé, dont l’efficacité sera jugée à l’aune des retombées concrètes pour les populations.

Gouvernance et Affaires Publiques

Plusieurs titres évoquent un resserrement de vis au sommet de l’État. Le président Diomaye Faye est invité à « siffler la fin de la récréation », selon Direct News, dans un contexte marqué par des attentes fortes des populations.

La question de l’eau, qualifiée d’« état de faillite mondiale », refait surface, renforçant le discours présidentiel sur l’urgence des réformes structurelles (Rewmi).

L’appel à la rigueur et à la discipline au sommet de l’État marque une rupture de ton. Toutefois, cette exigence de fermeté devra s’accompagner de mécanismes transparents et durables afin d’éviter que les annonces fortes ne restent symboliques.

Économie et Finances

L’économie reste sous pression. Le Marché met en avant la problématique de la titrisation et des promesses de financement encore peu vulgarisées.

Du côté social, WalfQuotidien alerte sur les gros risques de sanctions à la CAF, pendant que d’autres journaux soulignent les difficultés persistantes liées au pouvoir d’achat et à la vie chère.

Les défis économiques demeurent importants. Entre réformes attendues, contraintes budgétaires et attentes sociales pressantes, l’urgence reste la traduction des instruments financiers et des politiques publiques en solutions accessibles et visibles pour les citoyens.

Société

La presse revient sur des drames humains et des sujets sensibles. Libération rend hommage à Halima Gadji avec une Une sobre et émotive, tandis que

L’Info évoque un Sénégal « sous un nuage de poussière », à la fois au sens propre et figuré.

Les plaintes croisées Sénégal–Maroc et certains contentieux judiciaires alimentent également les débats.

Les faits sociaux et les drames humains rappellent la fragilité du tissu social sénégalais. Ils imposent aux autorités une réponse à la fois humaine, juste et structurelle, pour restaurer la confiance et renforcer la cohésion nationale.

Sport

Le sport occupe une place importante. Le match Sénégal–Maroc cristallise les attentions, présenté comme un choc décisif (Record, Point Actu Sport).

La CAF et la FIFA sont aussi sous les projecteurs, avec une planète football qui « observe » le Sénégal.

Moment de tristesse enfin avec l’annonce largement relayée du décès du père de Kalidou Koulibaly, suscitant une vive émotion nationale.

Au-delà des performances sportives, le sport sénégalais se trouve à un tournant institutionnel. Entre enjeux disciplinaires, émotions nationales et grandes compétitions, la nécessité d’une gouvernance saine et anticipatrice s’impose plus que jamais.

