Revue presse Sénégal: entre dialogue, rigueur, et tensions -le pays à l’épreuve de ses promesses

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce mercredi 28 Mai 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Dialogue national au cœur du débat : Plusieurs journaux (Le Soleil, Direct News, , Sud Quotidien) mettent en avant le dialogue politique comme pilier de l’actualité. Le PM Sonko se positionne pour un nouveau cap économique et démocratique, mais des tensions persistent autour du processus. Le Quotidien insiste sur le fait que “le projet ne change pas”, malgré les critiques. Tribune et EnQuête dénoncent une hypocrisie et une manipulation de façade.

Crises internes et repositionnements : Point Actu pointe un lâchage des anciens alliés de Macky Sall. Vox Populi revient sur le retour de l’influence de la famille Wade. Source A note des fractures au sein de l’élite politique autour du concept même de dialogue.

Un dialogue controversé et partiellement rejeté, révélateur des lignes de fracture entre anciens et nouveaux pouvoirs. Le régime veut afficher l’ouverture, mais la défiance reste forte.

Économie et Société

Forum Invest in Sine Saloum : espoirs d’un renouveau économique Yoor-Yoor rapporte les engagements du PM Sonko pour une gouvernance économique rigoureuse. Le Soleil parle d’un “pacte démocratique” comme socle du développement.

Vie chère et dysfonctionnements : L’Obs révèle une affaire de vol de carburant d’envergure à la Senelec. L’Évidence relaie les cris d’alerte du secteur touristique, et Les Échos fait état d’un drame social (violences parentales), illustrant la tension sociale ambiante.

Entre ambitions de transformation et réalités douloureuses, les déséquilibres persistent. Le gouvernement communique sur la rigueur, pendant que la population fait face à une vie chère et à des scandales inquiétants.

Justice et Faits Divers

Affaires sensibles et révélations : Libération continue de suivre l’enquête sur les fonds publics. L’Obs et Les Échos rapportent des affaires troublantes (violences sur mineur, détournements à grande échelle).

Une justice sous pression, entre révélations choquantes et attentes d’exemplarité. La parole judiciaire reste un levier essentiel dans le climat de transition politique.

Société Civile, Religion et Mémoire

Hommes de foi et mémoire nationale : Direct News rend hommage au cardinal Thiandoum, “exemple vivant du dialogue”, dans une volonté d’apaisement. Ce type de figure est érigé en modèle dans un climat tendu.

Positionnement citoyen et critiques : EnQuête dénonce les limites du système d’inscription automatique. Sud Quotidien insiste sur la résilience nationale : “Le Sénégal est resté debout.”

La société civile reste vigilante et critique, oscillant entre mémoire collective, exigence de transparence, et volonté de réformes structurelles.

Sport

Sadio Mané au centre des attentions : Stades, Record et Rewmi Sports reviennent sur l’absence de Sadio Mané pour les matchs amicaux. “Sadio zappe les Lions”, titrent certains. L’enjeu dépasse le simple cadre sportif.

Préparation et espoirs : Point Actu Sport évoque la stratégie de la sélection pour corriger les erreurs et se projeter sur les prochaines échéances.

Le sport sénégalais est en phase de questionnement : entre choix symboliques et pression populaire, les Lions restent sous le regard scrutateur du pays.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.