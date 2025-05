Revue presse Sénégal: entre dialogue politique, crise sociale et quête d’équilibre

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce samedi 31 Mai 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Le Soleil, Sud Quotidien, Yoor-Yoor, Direct News, Les Échos, et L’AS mettent en avant le dialogue politique comme axe central du débat public. Le Premier ministre Ousmane Sonko est mis en lumière, dans une dynamique de réorientation économique et démocratique.

Sud Quotidien parle de “mettre les dialogues sur l’accélérateur”, tandis que Les Échos souligne “la présence du dialogue au cœur des débats”.

Source A et Tribune mettent en doute la sincérité du processus, évoquant des “postures contradictoires” et un gouvernement dans “le sommeil des gouverneurs”.

Le Quotidien revient sur un Macky Sall sans MO à Marrakech, montrant un isolement ou repli diplomatique.

L’Info, Direct News, et Rewmi Quotidien mettent aussi en scène le rôle géopolitique du Sénégal via la coopération régionale (Sonko–Ouattara notamment).

Le dialogue national, mis en avant comme levier de réconciliation politique, peine à convaincre pleinement. Si le gouvernement cherche à projeter une image d’ouverture, les soupçons de manipulation politique et les signaux de défiance notamment d’une partie de l’opposition et de la presse révèlent une fracture persistante. Le pouvoir semble avancer, mais sous une vigilance accrue et une légitimité encore fragile.

Économie et Société

Le Soleil et Yoor-Yoor évoquent une relance économique par la coopération régionale et une nouvelle gouvernance économique.

En contrepoint, L’Évidence dénonce “la DER des farces”, tandis que Libération pointe un marché de “3,42 milliards de FCFA pour du vent”, illustrant des dérives de gestion.

L’Obs et Les Échos évoquent les défis d’une capitale “au bord du chaos” (autos, diplomatie, vie chère).

EnQuête titre sans détour : “De mal en pis !”, insistant sur une situation socioéconomique qui s’aggrave, notamment en lien avec les transports.

Le contraste est saisissant entre les ambitions de redémarrage économique portées par les autorités et les réalités socioéconomiques rapportées par les médias. La vie chère, les dérives dans la gestion des fonds publics et les tensions dans les transports alimentent une grogne populaire qui vient nuancer le discours de rigueur et d’efficacité économique. La population attend des résultats concrets plutôt que des promesses répétées.

Justice et Faits Divers

Libération revient sur des affaires économiques suspectes (“marché fictif”), tout comme L’Évidence avec un ton très critique.

L’Obs traite de faits divers alarmants (violences, enfants en danger), alimentant une image de crise sociale et judiciaire profonde.

Les révélations sur des affaires financières douteuses, conjuguées à des drames sociaux, placent la justice au centre des attentes citoyennes. Toutefois, la lenteur perçue des procédures et le manque de clarté sur certaines enquêtes renforcent le sentiment d’impunité. Une exigence de transparence et d’exemplarité se fait jour, dans un climat où l’appareil judiciaire est scruté comme un test de la sincérité des réformes annoncées.

Sport

Stades, Record et Rewmi Sports focalisent sur l’absence de Sadio Mané : “le PSG livre sa recette”, “le derby sera disputé”, etc.

Une dimension de symbole absent dans un sport toujours très médiatisé et suivi de près par l’opinion.

L’actualité sportive oscille entre enjeux nationaux (Mané, Lions) et échos internationaux (PSG, Inter), dans un contexte de pression populaire sur les performances sportives.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.