Revue presse Sénégal :entre crises, réformes et victoires -une lecture croisée de l’actualité 

Politique et Gouvernance

Direct News alerte sur les dérives de la chirurgie esthétique, métaphore implicite d’une société en quête de changement au prix fort.

Le Point Actu s’inquiète de l’atteinte à la liberté d’expression : symbole d’un climat de tension sur le plan institutionnel.

Rewmi aborde des protocoles de la République : allusion à une relecture des pratiques politiques passées.

Libération révèle les dessous de l’affaire Woodside (hydrocarbures) et les litiges internationaux : enjeu de souveraineté économique et de gouvernance contractuelle.

Les médias pointent les défis liés à l’éthique politique, à la transparence des contrats publics et à la nécessité de préserver les libertés dans un contexte de recomposition des institutions.

Économie et Santé

L’Info et WalfQuotidien évoquent des perturbations graves dans le secteur de la santé, en lien avec des grèves de médecins.

Le Quotidien signale la tourmente d’Air Sénégal, enjeu stratégique pour le transport et le tourisme.

Le Marché met en lumière les défis des Fintechs dans l’UEMOA : tension entre innovation et nécessité de régulation.

L’économie sénégalaise fait face à des secousses majeures dans des secteurs vitaux (santé, aérien, finance numérique). Un besoin accru de régulation, d’écoute sociale et de gouvernance agile se fait sentir.

Société et Faits Divers

Chirurgie esthétique & influenceurs : Direct News et Point Actu révèlent les dangers sociaux et médicaux liés aux dérives modernes, via le cas d’une influenceuse décédée.

Justice et affaires sensibles :

L’Évidence revient sur l’audition d’une figure médiatique, dans un climat de suspicion. Plusieurs journaux évoquent aussi des litiges juridiques liés à des figures influentes du pays.

Les dynamiques sociales et judiciaires révèlent un besoin de réforme en profondeur des normes sociales, éthiques et juridiques, face à des comportements en mutation rapide.

Sport

Victoire historique du Sénégal face à l’Angleterre (3-1) : Record, Stades, Sunulamb, Le Soleil, EnQuête, Rewmi Sport, Sud Quotidien, L’Obs Sport, etc., consacrent leur Une à la victoire des Lions.

Une grande fierté nationale s’exprime autour de ce match symbolique. Certains titres parlent de “braquage” historique, d’autres de “remontada”.

Le sport, et particulièrement le football, joue pleinement son rôle de ciment social. Il incarne une fierté collective et constitue un levier de mobilisation et d’espoir face à d’autres tensions nationales.

