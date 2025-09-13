Revue presse Sénégal : entre crises institutionnelles, secousses judiciaires et lueurs d’espoir

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce samedi 13 septembre 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Gouvernance et Institutions

Le Soleil met en avant l’écrivain Boubacar Boris Diop, figure intellectuelle qui donne de la voix sur le devenir du pays.

Sud Quotidien évoque « les sages socialistes » qui tracent « la voie d’une relance », en écho aux débats internes sur le rôle du Parti socialiste.

Rewmi s’arrête sur le limogeage du magistrat Ousmane Diagne par le ministre de la Justice.

WalfQuotidien pose une question piquante : « Qu’est-ce qui fait courir El Malick ? », en ciblant le député et leader religieux.

Les Unes dessinent un paysage politique en recomposition, où se croisent héritage intellectuel, repositionnements partisans et décisions stratégiques au sommet de l’État.

Justice et Affaires judiciaires

Libération met en exergue un scandale de 523 milliards de FCFA « payés pour du vent », avec en parallèle le transfert de Farba Ngom au pavillon spécial.

Les Échos et Tribune reprennent ce dossier en insistant sur le volet judiciaire et le rôle du juge Ndiéguéne.

L’Évidence insiste sur « une catastrophe pour le détenu », allusion à la situation critique de Farba Ngom.

Le Point souligne que Me Baboucar Cissé a saisi la chambre d’accusation, contestant des procédures.

Entre scandales financiers, détentions sensibles et recours judiciaires, la justice reste au centre des polémiques, nourrissant la méfiance d’une opinion déjà ébranlée

Économie et Société

L’Info alerte sur Grand-Yoff « asphyxié par les égouts à ciel ouvert », symbole des carences urbaines.

Source A met en avant la vulnérabilité sociale avec le cas d’une déficiente mentale réduite en objet sexuel.

L’Obs révèle un cambriolage au cœur de la DER/FJ, institution stratégique pour le financement des projets.

Direct News rend hommage à Cheikh Déthialaw Seck, figure religieuse et intellectuelle.

Crises urbaines, insécurité et drames sociaux côtoient les hommages aux grandes figures spirituelles, révélant une société en quête de stabilité face à des défis persistants.

Culture et Société civile

EnQuête choisit l’éducation avec « La voie du succès », mettant en lumière les parcours scolaires.

L’AS relève les « dures vérités de Xuman », le rappeur engagé, sur la gouvernance.

Rewmi People plonge dans « l’univers du crack du son galse », Zoxy Booy, incarnant une jeunesse urbaine créative.

La vitalité culturelle et citoyenne se manifeste entre critiques engagées, promotion de l’éducation et affirmation de la créativité artistique d’une jeunesse en mouvement.

Sports

Stades annonce qu’Abdoulaye Thiam file vers un 3e mandat à la tête du CNOSS.

Record met en lumière El Hadji Malick Diouf, Pape Matar Sarr et Krépin Diatta, symboles d’un football sénégalais exporté et performant.

Rewmi Sport reprend la question de la gouvernance dans les instances sportives.

Les tensions de gouvernance dans les instances sportives contrastent avec l’éclat des performances individuelles, qui continuent de porter haut le drapeau sénégalais.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.