Revue presse Sénégal: entre crise de confiance, diplomatie en question et sport en lumière

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce mardi 03 juin 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Sonko déploie une diplomatie de proximité :Les quotidiens Yoor-Yoor et WalfQuotidien s’attardent sur l’activisme du Premier ministre Ousmane Sonko sur la scène diplomatique, notamment dans le cadre des relations bilatérales avec la Guinée. Sa démarche s’inscrit dans une logique de souveraineté africaine et de renforcement de la coopération régionale.

L’héritage de Macky Sall en débat :Dans un contexte post-alternance, L’Info publie un plaidoyer en faveur de l’ancien président Macky Sall, suggérant une tentative de réhabilitation. À l’inverse, Sud Quotidien évoque des demandes de comptes, tandis que Libération et Tribune s’intéressent à la gestion des ressources de l’État, soulevant des interrogations sur d’éventuelles dérives et responsabilités passées.

Le champ politique sénégalais entre dans une nouvelle ère, marquée par une volonté de transformation en profondeur, mais aussi par le poids d’un passé encore très présent. Le défi consistera à concilier aspiration au changement et impératif de stabilité institutionnelle.

Économie

Un endettement préoccupant: WalfQuotidien et Les Échos alertent sur la montée du niveau d’endettement public, jugé alarmant par plusieurs responsables gouvernementaux. Une situation qui ravive les débats sur la viabilité du modèle économique adopté ces dernières années.

Projets structurants sous pression :Le quotidien EnQuête qualifie la gestion de l’aéroport AIBD SA de véritable échec, remettant en cause la pertinence des grands chantiers coûteux engagés sous l’ancienne administration.

La Guinée, nouveau partenaire économique: Le Soleil souligne l’orientation stratégique du Sénégal vers une coopération régionale renforcée, en particulier avec la Guinée, perçue comme un acteur-clé dans la mise en œuvre d’une économie Sud-Sud plus équilibrée.

L’économie sénégalaise se trouve à un carrefour : elle doit composer avec les séquelles d’une dette lourde tout en repensant sa stratégie de développement. La réorientation vers des partenariats africains pourrait ouvrir la voie à une croissance plus inclusive et durable.

Société et Justice

Un système judiciaire sous pression : L’Observateur et Source A révèlent l’existence de dossiers sensibles, de convocations judiciaires et de disparitions mystérieuses impliquant des figures de la justice. Ces éléments ravivent les débats sur l’indépendance du pouvoir judiciaire et la lutte contre l’impunité.

L’Observateur et Source A révèlent l’existence de dossiers sensibles, de convocations judiciaires et de disparitions mystérieuses impliquant des figures de la justice. Ces éléments ravivent les débats sur l’indépendance du pouvoir judiciaire et la lutte contre l’impunité. Transport et insécurité en débat :Direct News revient sur les critiques concernant le Train Express Régional (TER), souvent cité comme exemple d’un projet mal planifié, en proie à des retards et à une inflation des coûts. Rewmi met quant à lui en lumière les préoccupations sécuritaires régionales, notamment en Guinée Conakry, avec des répercussions potentielles sur le Sénégal.

Face à des citoyens de plus en plus exigeants, l’État est confronté à l’obligation d’asseoir une justice crédible et accessible, tout en assurant une gouvernance sécuritaire adaptée aux défis régionaux. La stabilité passe désormais par la confiance retrouvée dans les institutions.

Sports

Point Actu Sport revient sur les ambitions renouvelées des Lions, notamment à travers les oppositions entre Jamabar et Kang Kang.

Sur la scène internationale, les performances de Xabi Alonso et les actualités autour de Kylian Mbappé alimentent la passion populaire pour le sport, facteur de cohésion dans un contexte tendu.

Dans un climat général de tension et de transformation, le sport reste un refuge émotionnel et un vecteur d’unité nationale. Il incarne aussi l’espoir et l’ambition d’une jeunesse en quête de repères et de reconnaissance.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.