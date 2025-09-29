Revue presse Sénégal: entre bras de fer politique, feuilleton judiciaire et crise sociale 

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce lundi 29 septembre 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et gouvernance

Sud Quotidien : « La feuille de route de Cheikh Niang », nouvel agenda diplomatique.

Tribune : « Macky s’indigne et dénonce un front orchestré pour le déstabiliser ».

Les Échos : « Les confidences et le haut niveau de Macky », accent sur son entourage et sa stratégie.

WalfQuotidien : tensions politiques autour de Khalifa Sall et du débat sur l’unité de l’opposition.

Le climat politique reste marqué par la méfiance et les accusations. Macky Sall tente de montrer sa maîtrise face aux critiques, mais l’opposition, avec Khalifa Sall et d’autres figures, relance le débat sur l’unité et la stratégie pour peser dans l’arène politique.

Justice et affaires judiciaires

Quotidien : « Les contours d’une affaire », poursuites contre Madiambal Diagne.

L’Obs : « Face-à-face décisif au parquet financier », révélations sur les enquêtes sensibles.

Yoor-Yoor : « Madiambal Diagne en cavale : une évasion pleine d’interrogations ».

La justice s’impose comme un acteur central et décisif. L’affaire Madiambal révèle autant les failles que la complexité de la scène judiciaire sénégalaise, nourrissant un feuilleton où le droit et la politique se croisent en permanence.

Économie et finances publiques

Libération : « 7,128 milliards de Fcfa dans le vent », nouvelle affaire financière.

Point Actu : « Alerte sur une asphyxie programmée des mairies ».

Rewmi Quotidien : nominations et sanctions dans la police, révélant aussi des arbitrages budgétaires.

Les finances publiques apparaissent fragilisées par des scandales financiers et un sous-financement chronique des collectivités. Cette situation accentue la défiance des citoyens face à la gestion des ressources et met en lumière le besoin urgent de réformes structurelles.

Société et faits divers

Le Point : « La population réclame la libération de Moustapha Diop ».

Vox Populi : « Fièvre de la Vallée du Nil : déjà 7 morts et 26 cas identifiés », alerte sanitaire.

L’Info : tensions locales entre mairie et ambulants, reflet d’un climat social fragile.

La société sénégalaise traverse une période tendue, partagée entre inquiétudes sanitaires avec la fièvre de la Vallée du Nil et frustrations sociales liées à des inégalités persistantes. Ces tensions traduisent un malaise profond qui interpelle autant l’État que les collectivités locales.

Sport

Record : « Les Sarr régalent ! », la famille Sarr brille en football.

Stades / Point Actu Sport : « Génération Foot et Jaraaf rentrent bredouille », élimination en compétitions africaines.

Rewmi Sports : débats autour de la Ligue des champions et d’une « révolution » à la FIFA.

Le sport incarne toujours une source d’émotions contrastées : désillusions collectives pour les clubs sénégalais éliminés des compétitions africaines, mais éclats individuels qui entretiennent la fierté nationale. Un miroir des paradoxes d’un pays en quête d’équilibre.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.