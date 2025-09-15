Revue presse Sénégal : entre bonds financiers, secousses judiciaires et souffle sportif

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce lundi 15 septembre 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Diaspora Bonds : Sud Quotidien annonce « Voilà les Diaspora Bonds ! » ; Le Quotidien titre sur « les bonds de Sonko à Milan », en lien avec sa tournée européenne.

Diplomatie économique : Le Soleil et Le Point soulignent la volonté de mobiliser la diaspora autour du PRES.

Rapports de force : Yoor-Yoor met en avant les priorités de Sonko : justice, souveraineté et développement.

Opposition – majorité : L’Évidence insiste sur la confrontation politique et la tension dans le débat public.

Le gouvernement est en quête de légitimité à travers des initiatives audacieuses, mais il devra prouver que ces choix répondent réellement aux attentes de la population et résister aux pressions politiques de l’opposition.

Justice et Affaires judiciaires

Emploi et reddition de comptes : Les Échos rapportent une baisse de 1,6 % de l’emploi salarié et citent Sonko qui promet que « l’ancien régime rendra compte ».

Figures judiciaires : L’Info dresse un portrait de Me Bamba Cissé.

Scandales administratifs : L’Obs évoque « l’ombre d’un scandale sur l’état civil ».

Procès sensibles : Rewmi revient sur l’affaire Fallou Fall en rappelant sa présomption d’innocence.

La crédibilité de l’exécutif dépendra largement de sa capacité à traduire ses engagements en actes, tout en garantissant une justice indépendante et respectueuse des droits fondamentaux.

Économie

Diversification des financements : Les Diaspora Bonds, présentés comme un instrument innovant, traduisent la volonté de réduire la dépendance aux bailleurs traditionnels.

Marché du travail : Les Échos signalent la baisse de l’emploi salarié dans le secteur moderne, symptôme d’un marché en crise.

L’enjeu majeur sera de concilier innovation financière et amélioration concrète du marché de l’emploi, afin d’éviter que la diaspora ne soit perçue uniquement comme une « vache à lait » économique.

Société

Tensions sociales : L’Évidence fait état de heurts entre détenus et gardes.

Scandales : L’Obs sur l’état civil, Source A sur d’autres dérives administratives.

Portraits et affaires humaines : L’Info met en avant les zones d’ombre d’acteurs judiciaires ; Rewmi insiste sur la défense de Fallou Fall.

Pour restaurer la confiance, il faudra non seulement corriger les dysfonctionnements administratifs, mais aussi renforcer la transparence et la proximité entre institutions et citoyens.

Sports

Performances individuelles : Record célèbre Pape Matar Sarr à Tottenham.

Retour de figures : Rewmi Sports salue Cheikhou Kouyaté.

Gouvernance sportive : Stades met en avant la reconduction d’Abdoulaye Thiam à la tête de l’ANPS.

Les performances sportives offrent un répit symbolique et fédérateur ; elles devraient être accompagnées d’une meilleure structuration pour en faire un levier durable d’unité et d’influence internationale.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.